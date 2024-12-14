我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管因暗殺言論陷入司法調查，菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）堅稱不後悔，並表示若遭拘留也不會逃亡。這場政治風波不僅引發輿論熱議，更讓副總統與總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）之間的裂痕進一步加深。薩拉堅稱，她對於公開發表暗殺總統小馬可仕的言論不後悔，並表示：「至少讓他們明白，如果我死了，我的犧牲不會毫無意義。」薩拉因暗殺言論而受到司法部調查，但她已兩度缺席國家調查局的聽證會。薩拉於12月11日召開記者會表示，她拒絕出席是因為認為調查對她存有偏見，甚至暗示這是一場旨在限制她自由的政治行動。她表示：「總統早前的發言表明：『不會放過這些犯罪行為』，單憑這句話就可看出，當局對我的調查早已帶有成見。」她還質疑當局援引反恐法對她進行調查的合法性，稱這是企圖沒收她財產的手段。菲律賓司法部副部長安德烈斯（Jesse Andres）則駁斥這一說法，強調司法部僅履行法定職責，不會因涉案者身份而有特殊對待。這起風波源於薩拉在11月23日聲稱已僱用殺手，並揚言若她遇害，將暗殺總統小馬可仕及第一夫人阿拉內塔（Liza Araneta）及眾議院議長羅穆亞德斯（Martin Romualdez）。此後，她改口稱這番言論遭到斷章取義。但是國家調查局仍針對此言論展開調查。薩拉對此表示：「若因調查發出逮捕令，她將不會逃離國家或潛藏，並強調我不會離開我的孩子。如果我被拘留，我希望仍能見到他們。」這場風波進一步加劇了副總統與總統之間的對立。今年稍早，兩人關係因副總統辦公室資金使用問題及維安衝突惡化，薩拉的幕僚長洛佩斯（Zuleika Lopez）因協助眾議院調查此事被扣押，讓雙方不合公開化。此外，副總統的維安團隊因與警方在醫院發生衝突遭起訴，軍方隨後宣佈更換其維安成員。薩拉強硬表態，拒絕接受政府指派的維安人員，並表示將雇用私人維安，確保自身安全。隨著調查持續，薩拉是否會因此面臨刑事指控仍是未知數，此案的後續發展勢必成為菲律賓政壇焦點。