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全國遙控機盛事，2024年全國F3C乙組遙控直升機比賽，大榮中學汽車科二年4班盧奕凱同學，以卓越與熟練的技術擊敗群雄奪得冠軍。盧奕凱從小學六年級開始學習遙控飛機。雖然遙控飛機的相關費用昂貴，但在爸爸的支持下，盧奕凱無後顧之憂，專注於提升技術。他於2021年參加F3C丙組比賽，首次奪得冠軍；2022年進階至F3C乙組，再度奪冠。2024年面對乙組的新規則與動作挑戰，他依然穩定發揮，成功捍衛冠軍頭銜，成績斐然。盧奕凱計劃升讀屏東科技大學車輛工程系，同時繼續精進他的F3C技術，持續在該領域努力、學以致用。他的目標是挑戰國際組，取得台灣國手資格，並參加F3C世界賽。此外，他也期望能被遙控直升機製造商青睞，成為專業廠級飛行高手，進一步拓展他的遙控飛機事業版圖。大榮中學實習主任謝明奇說，「一技在手，受用無窮」，盧奕凱以實力證明熱愛能成就不凡，他的奮鬥故事不僅鼓舞人心，更為台灣遙控飛機領域注入新能量。大榮中學校長張簡助立表示，大榮中學不斷精益求精，學生參加各項競賽成績上亦是特別亮眼，更是各項競賽的常勝軍。大榮高職部以「產學合作」為辦學特色，產業與學校合作強化學生職場競爭力，更讓學生同步就業與升學，鼓勵盧奕凱同學提升升學就業雙贏的競爭力，勇敢逐夢。