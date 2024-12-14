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▲「勤美術館」正式場館委任日本建築大師隈研吾領軍設計，這也是他在台灣首件美術館作品。貫徹「無牆」概念，隈研吾以「掀開大地」的建築意象。（圖／翻攝勤美術館臉書，Photo Credit：勤美術館、Photography by 楊承）

▲隈研吾建築團隊運用將近1,282根形狀各異的木紋格柵，與建築結合。（圖／勤美術館臉書，Photo Credit：勤美術館、Photography by 楊承）

▲勤美術館的首檔特展，重磅邀請日本鬼才設計師佐藤大攜其團隊nendo策劃。（圖／勤美術館提供，Photo Credit：勤美術館、Photography by 楊承）

▲《Pokémon Mosaic》居家生活系列。（圖／勤美術館提供，Photo Credit：©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo_Creatures Inc. _GAME FREAK inc.TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.）

▲米其林綠星餐廳「小小樹食」也進駐勤美術館，除了招牌菜色也推出限定餐食。（圖／小小樹食提供）

台中新文化地標「勤美術館」於昨（13）日開幕，全新場館委任日本建築大師隈研吾領軍設計，興建6年、累積上百張概念草圖、以410坪的曲線屋頂構成建築，包含曲線屋頂、旋轉樓梯等特色，賦予勤美術館如「掀開大地」的建築意象，定位一處融合綠意、創意、靈感的新興藝術之境，打造台灣獨特的地景式美術館。「勤美術館」正式場館委任日本建築大師隈研吾領軍設計，這也是他在台灣首件美術館作品。貫徹「無牆」概念，隈研吾以「掀開大地」的建築意象，為場館新經營定位：「一處融合綠意、創意、靈感，能啟發想像力的新興藝術之境」奠定硬體基礎。因考量到勤美術館座落於「勤美草悟」生活圈，總面積近萬坪基地裡，同時駐立酒店、住宅、商場、教堂等，特色建築環繞，決定賦予場館猶如「掀開大地」般薄而輕透的視覺外觀。並以圖騰「唐草」為設計靈感，透過繁而多變的捲曲弧線運用，由外而內，圈起建築及四周彎曲林徑、戲水池等互動動線。「勤美術館」建築採鋼構型式，建築涵蓋地上一層、地下一層，410坪廣闊的綠屋頂以穩定的門型結構基礎發展，再慢慢拉出曲面弧度，由無數小三角鋼板串接成一個又一個點，從粒子堆疊成立體化的線與面，形塑猶如山丘般高低起伏、自然流暢的扭轉角度。隈研吾建築團隊也運用將近1,282根形狀各異的木紋格柵與建築結合，加深勤美術館溫暖的氣質，並以大面積落地窗帶出空間穿透性，將內外地景視覺延伸地更加開闊。首個開幕特展推出由日本鬼才設計師佐藤大創辦的nendo設計事務所策劃的「OUTLINES IN BETWEEN」，規劃「雨、雲、紙、線、石」五大展區，將人們熟悉的元素帶進場館，在喚醒觀者共鳴的同時，也讓創作心法自然流洩於這處地景式美術館的各個角落，並為勤美術館設計民眾也能親近、觸摸甚至使用的常態展品。並且將2023年與日本The Pokémon Company聯名的「Pokémon Mosaic」生活居家系列帶來台中，nendo將原始的寶可夢身影及色彩轉譯為抽象線條，以宛若馬賽克磚或彩繪玻璃的圖像，打造掛鐘、食器、抱枕、收納袋、坐墊等共75件限量居家生活單品，看展也能選購《Pokémon Mosaic》限量系列單品。小小樹食台中首店以設計為主題，將現代建築融入當地文化和自然景觀中的「勤美術館」。 於台中勤美術館作為跨出北市的展店起點，延伸美術館建築風格，創造全新的餐飲體驗空間，菜色有人氣招牌「紅油皮蛋豆腐餃」、「墨西哥風味烤玉米」、「小樹酪梨蔬菜佛陀碗」等，並融入台中在地食材與特色推出「東泉辣椒醬」版「韓式辣炸雞」。也配合美術館展覽主題，推出門市限定餐點，本次呼應開幕主題「雲朵」，小小樹食也帶來早午餐「雲朵酪梨吐司」、冬季裡甜美的草莓風味「雲朵草莓芭菲」以及「雲朵奶蓋椰子水」。