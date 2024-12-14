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▲冨樫義博常常在社群上曬出自己的原稿與分鏡。（圖／取自冨樫義博 X）

▲2024年下半年冨樫動筆效率神速，短短時間內就畫出13話內容外加7集分鏡。（圖／翻攝自《週刊少年》官網）

日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）作者冨樫義博，在11月28日進行一場手術。沒想到臥床休息的冨樫，卻在近期持續振筆疾書，不斷繪製獵人後續話數的分鏡稿，讓全球粉絲忍不住淚流：「我們真的可以這麼幸福嗎？老師身體這樣沒關係嗎？」天才漫畫家冨樫義博筆下神作《獵人 HUNTER×HUNTER》，從2006年起就改為「不定期」連載的方式，往後的18年間，獵人漫畫只從261話連載到400話，常常休刊而被粉絲戲稱是「有生之年」系列。不過到了2024年5月，冨樫義博開始頻繁更新X帳號社群，短短一個月就將405話到410話的內容完成，但隨後又宣布要進行手術，疑似是根除長年困擾自己的腰痛問題，但期間仍持續繪製到413話。11月28日冨樫表示，手術已經完成，當下自己接受了局部麻醉，並聽取了手術相關的說明，成為了寶貴的經驗，他感到非常感謝。除此之外，冨樫義博還在貼文中表示，自己同時完成了2話的分鏡草稿，到了12月1日又完成一話分鏡，而3日、11日、13日、今（14）日也各添一話，手術過後短短半個月內，又多話了7話分鏡稿。此外，冨樫也不斷分享，自己在手術恢復期間的困擾，「因為受到姿勢限制，分鏡繪製進展緩慢，坐椅子上我還是很緊張，只能把精神集中在分鏡上」、「因為某些原因，我臥床好幾天了，雖然身體還有點遲鈍，但已經恢復到可以慢慢在房子內走動，並且能拿起電話了，我不擅長依賴別人」、「我臥床不起，體重瘦了5公斤，目前禁食3天過後，吃到的香蕉非常美味，讓我熱淚盈眶」。冨樫老師才剛動完手術，仍不斷盡力繪製分鏡的好幾則貼文，也讓全球獵人粉絲熱淚盈眶，忍不住留言為他打氣，「身為獵人粉絲可以這麼幸福嗎？老師動完手術臥床休息還在拼命畫分鏡， 發生這麼多美好的事情，這樣沒關係嗎？」、「老師辛苦了，雖然看到漫畫有進度真的很開心，但還是希望您能好好休息」、「謝謝老師帶給我們的感動」。