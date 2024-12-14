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▲王惠美交談時，緊緊握住頂新國際集團董事長魏應交的手。（圖／翻攝王惠美臉書，2024.12.14）

彰化縣長王惠美想從台中市長盧秀燕手裡搶大巨蛋，兩度以故鄉情喊話鹿港出身的辜仲諒未獲回應，今天她趁行政院卓榮泰院長到伸港福安宮參拜，政商雙管齊下，不僅懇請卓榮泰支持在彰化孵蛋，還緊緊拉住頂新國際集團董事長魏應交的手，拜託魏家兄弟登高一呼、起帶頭作用促成美事。王惠美搶大巨蛋動作積極，先前已二度在臉書喊話出身鹿港辜家的中信金控董事、中華民國棒球協會理事長辜仲諒，但辜仲諒只對媒體表示「當然有意願啊」參與台灣第二顆大巨蛋的興建，並未正面回應王惠美。彰化伸港福安宮9年前發生火災，如今聖母殿重建完成，將於20日舉辦慶成三獻醮大典，行政院長卓榮今（14）日上午前往參香祈福，王惠美早早就在現場等候，並親自遞上一疊爭取推動的彰化重大建設資料，其中包括她想籌設大巨蛋的交流道特定區。頂新國際集團董事長魏應交也在現場，王惠美交談時緊緊拉住魏應交的手，拜託魏家兄弟也出一分力。王惠美隨後在臉書發文，透露她也和職棒味全龍所屬的頂新和德文教基金會董事長魏應充碰過面，除了感謝基金會長期關注棒球運動發展，自2016年推出的「接棒未來」公益計畫，也是從彰化出發，回饋全台超過1萬2千名熱愛棒球的孩子，期待魏應充和其他企業支持家鄉的大巨蛋建設，並拜託魏應充登高一呼促成孵蛋美事。