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▲蕭秉治身上被倒滿沙子，結果因為唱到忘我，直接當場「吃土」。（圖／相信音樂提供）

「破億神曲製造機」蕭秉治日前推出「Project X」三部曲最終章《完人Imperfect》專輯，發行至今共獲得8個冠軍，第三波主打歌〈孤獨不是罪〉別具重生意涵，他說：「我們生來這世界上都是孤獨的，但孤獨不代表孤單，要去享受這份孤獨，不要為了屈就他人的想法，不要成為一個沒有主見的人，才能變成更成熟的人。」為了呈現孤獨感，MV裡特別找來沙子「活埋」正在彈琴的蕭秉治，他還因此吃了不少沙子，耳朵裡面也全是沙。蕭秉治一直以來都覺得自己是孤獨的，但從以前的害怕孤獨到現在享受孤獨，是因為更了解自己，也更懂得愛自己。配合歌曲〈孤獨不是罪〉的意境，要營造孤獨感，MV畫面特別只留下蕭秉治一人以及一架鋼琴，導演要他詮釋「生命最後一天彈鋼琴的感覺」，還不斷往他身上倒沙，總共使用了15噸沙子，讓蕭秉治埋到只剩下頭和手，整個人幾乎快被活埋了。最後導演喊卡時，因為塵土飛揚，蕭秉治終於忍不住咳嗽，耳朵全進了沙，甚至有一幕他因唱到太忘情，抬頭看，沙子整個倒在他臉上，他笑說：「雖然在劇裡吃土了，現實生活中不要『吃土』就好。」他也說這不是拍最累的MV，而是最痛苦的MV。而看到蕭秉治投入的演出，歌迷直呼：「被沙埋沒的每一幕心都好痛。」專輯《完人Imperfect》還有一個神祕的巧合，就是拍攝〈愛是痛苦的總和〉、〈孤獨不是罪〉MV時，都是颱風來襲的前夕，彷彿是遇水則發，也正因為如此專輯《完人Imperfect》和「活著 Alive」小巨蛋演唱會都有好成績。接下來蕭秉治也活動滿檔，12月14日會和鼓鼓組成的GX在新北耶誕城演出，24日耶誕夜會在KKBOX一起聽活動，GX跨年時也在台中的水湳和麗寶與大家一起倒數2025年。