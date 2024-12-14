2025年即將到來，《NOWnews》整理出2024年的體壇大事，帶著讀者們一同回顧。今年堪稱是洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，自開啟旅美生涯以來最跌宕起伏的一年，開季前驚喜宣布升格人夫，和妻子田中真美子結婚，但卻在幾天內，遭遇了貼身翻譯水原一平的背叛，遭竊取近1700萬美元（約合5.5億元新台幣）。儘管如此，大谷翔平還是挺過這一切的風風雨雨，將大眾的視野帶回到球場上，帶領道奇隊拿下個人生涯首座的世界大賽冠軍。
單身漢升格人夫 最親密的好友背叛
過往私生活鮮少傳出新聞的大谷翔平，在今年開季前驚喜宣布婚訊，閃電和前日籍籃球員田中真美子結為夫妻，讓全球的球迷和粉絲都感到訝異。大谷翔平在訪問中也透露，兩人約3、4年前開始交往，但他細心保護女方，主要都在家裡約會，所以才讓這段感情被保護得如此嚴實。
然而，就在大谷翔平正式從黃金單身漢，升格成人夫不久，卻傳出最親近的好友，同時也是專屬翻譯水原一平的背叛事件。水原一平涉嫌私下竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。
就算經歷了場外如此高低起伏的一年，大谷翔平仍用球棒向世人證明了自己，單季繳出史上首次的「50轟、50盜」史詩紀錄。
同時，大谷翔平在旅美7年後首度闖入季後賽，一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕，可以說是為這動盪的一年劃下了最完美的句點。
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過往私生活鮮少傳出新聞的大谷翔平，在今年開季前驚喜宣布婚訊，閃電和前日籍籃球員田中真美子結為夫妻，讓全球的球迷和粉絲都感到訝異。大谷翔平在訪問中也透露，兩人約3、4年前開始交往，但他細心保護女方，主要都在家裡約會，所以才讓這段感情被保護得如此嚴實。
然而，就在大谷翔平正式從黃金單身漢，升格成人夫不久，卻傳出最親近的好友，同時也是專屬翻譯水原一平的背叛事件。水原一平涉嫌私下竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。
就算經歷了場外如此高低起伏的一年，大谷翔平仍用球棒向世人證明了自己，單季繳出史上首次的「50轟、50盜」史詩紀錄。
同時，大谷翔平在旅美7年後首度闖入季後賽，一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕，可以說是為這動盪的一年劃下了最完美的句點。