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▲在洛杉磯道奇前往韓國首爾的海外開幕戰前，大谷翔平首度在貼文中曝光自己的老婆樣貌，就是日籍前籃球員田中真美子。（圖／取自IG@dodgers）

▲大谷翔平轉隊首季就隨隊奪冠，賽後痛快地和球隊歡慶拿下冠軍，激情噴香檳，他受訪時也笑說，自己「之前還沒有抽過雪茄，希望未來還有機會多抽幾次。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平今年轉戰洛杉磯道奇，創下大聯盟史上首次「50轟50盜」，並以全票之姿獲得國聯MVP，成為史上首位「指定打擊」MVP，同時也是首位三度全票當選拿下MVP的選手。（圖／美聯社／達志影像）

2025年即將到來，《NOWnews》整理出2024年的體壇大事，帶著讀者們一同回顧。儘管如此，大谷翔平還是挺過這一切的風風雨雨，將大眾的視野帶回到球場上，帶領道奇隊拿下個人生涯首座的世界大賽冠軍。大谷翔平在訪問中也透露，兩人約3、4年前開始交往，但他細心保護女方，主要都在家裡約會，所以才讓這段感情被保護得如此嚴實。然而，就在大谷翔平正式從黃金單身漢，升格成人夫不久，卻傳出最親近的好友，同時也是專屬翻譯水原一平的背叛事件。就算經歷了場外如此高低起伏的一年，大谷翔平仍用球棒向世人證明了自己，單季繳出史上首次的「50轟、50盜」史詩紀錄。同時，