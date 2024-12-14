2025年即將到來，《NOWnews》整理出2024年的體壇大事，帶著讀者們一同回顧。今年堪稱是洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，自開啟旅美生涯以來最跌宕起伏的一年，開季前驚喜宣布升格人夫，和妻子田中真美子結婚，但卻在幾天內，遭遇了貼身翻譯水原一平的背叛，遭竊取近1700萬美元（約合5.5億元新台幣）。儘管如此，大谷翔平還是挺過這一切的風風雨雨，將大眾的視野帶回到球場上，帶領道奇隊拿下個人生涯首座的世界大賽冠軍。

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單身漢升格人夫　最親密的好友背叛

過往私生活鮮少傳出新聞的大谷翔平，在今年開季前驚喜宣布婚訊，閃電和前日籍籃球員田中真美子結為夫妻，讓全球的球迷和粉絲都感到訝異。大谷翔平在訪問中也透露，兩人約3、4年前開始交往，但他細心保護女方，主要都在家裡約會，所以才讓這段感情被保護得如此嚴實。

▲大谷翔平不只花25億買別墅！跟老婆田中真美子還可能買下女籃隊。（圖／取自IG@dodgers）
▲在洛杉磯道奇前往韓國首爾的海外開幕戰前，大谷翔平首度在貼文中曝光自己的老婆樣貌，就是日籍前籃球員田中真美子。（圖／取自IG@dodgers）
然而，就在大谷翔平正式從黃金單身漢，升格成人夫不久，卻傳出最親近的好友，同時也是專屬翻譯水原一平的背叛事件。水原一平涉嫌私下竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。

就算經歷了場外如此高低起伏的一年，大谷翔平仍用球棒向世人證明了自己，單季繳出史上首次的「50轟、50盜」史詩紀錄。

同時，大谷翔平在旅美7年後首度闖入季後賽，一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕，可以說是為這動盪的一年劃下了最完美的句點。

▲大谷翔平轉隊首季就隨隊奪冠，賽後痛快地和球隊歡慶拿下冠軍，激情噴香檳，他受訪時也笑說，自己「之前還沒有抽過雪茄，希望未來還有機會多抽幾次。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平轉隊首季就隨隊奪冠，賽後痛快地和球隊歡慶拿下冠軍，激情噴香檳，他受訪時也笑說，自己「之前還沒有抽過雪茄，希望未來還有機會多抽幾次。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今年轉戰洛杉磯道奇，創下大聯盟史上首次「50轟50盜」，並以全票之姿獲得國聯MVP，成為史上首位「指定打擊」MVP，同時也是首位三度全票當選拿下MVP的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今年轉戰洛杉磯道奇，創下大聯盟史上首次「50轟50盜」，並以全票之姿獲得國聯MVP，成為史上首位「指定打擊」MVP，同時也是首位三度全票當選拿下MVP的選手。（圖／美聯社／達志影像）

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