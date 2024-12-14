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▲雷理莎在學生時期就被譽為「天才跑者」，全中運完成女子1500公尺三連霸、並打破大會紀錄。（圖／翻攝自雷理莎臉書）

「2024臺北馬拉松」將於本周日在臺北市政府前廣場盛大開跑，今年晉升為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，全國規模最大的馬拉松賽成為金標籤 賽事後吸引了更多國內外跑者爭相參賽，一同將來到首都臺北市做年末驗收。今（14日）率先登場去年廣受好評的「3公里歡樂早餐跑組」，並增設「9公里 世壯運加油組」，提前為「2025雙北世界壯年運動會」暖身；週日（15日）的正 式賽將有2萬8,000名跑者參賽，其中國際跑者達4,380位，歷年最多。不過12/14 早餐跑、12/15馬拉松賽時，預計清晨溫度為7至12度，臺北市政府體育局蔡培林 副局長提醒跑者們注意溫差、做好保暖及熱身，賽前衡量身體狀況、賽程量力 而為、賽後補充營養及充足休息。「2024臺北馬拉松」從世界田徑總會(WA)菁英標籤晉升為金標籤認證賽事。 本屆前來的16位標籤認證菁英選手，其中來自肯亞的Brimin KIPKORIR，個人最 佳成績為2小時04分鐘53秒，是所有選手中成績最快的，他在近期賽事都能維持 在2小時07分鐘內，有很高機會打破2020年創下的場地紀錄（2小時09分鐘18秒）。多次參與臺北馬拉松的肯亞好手Lani Kiplagat Rutto，曾在2022年以24秒之 差沒能帶走破紀錄獎金。去年因天候狀態不佳，成績有所退步，今年他捲土重來，期望能跟著更多菁英好手的腳步，再次向紀錄發起挑戰！ 另國內也有許多菁英跑者等參賽，包含參加馬拉松組的蔣介文、周庭印、 葉日鴻、謝千鶴、雷理莎、陳逸寧等，半程馬拉松則有黃威衡、周鴻宇、曾廷 瑋、黃華凡、曹純玉、張芷瑄、董家琪等國內好手，將正面迎擊國外菁英選手 的挑戰！「臺北馬拉松」是國內跑者的年終測試賽，今年眾多國內頂尖好手前來參 賽。馬拉松男子組部分由「黑色閃電」蔣介文，去年以2小時22分30秒奪下國內 男子組冠軍，當時因為惡劣氣候及較多逆風路段，沒能突破個人最佳成績。今年晉升為 WA 金標籤賽事，邀請來衣索匹亞選手 Gebiyanesh Ayele GEDAMU （女子/個人最佳成績為2小時21分22秒），與其實力相當，期望藉由這些實力較 接近或略優於臺灣菁英選手的競爭下，衝破自身關卡，再創個人最佳！ 馬拉松女子組部分，去年以2小時56分41秒奪得后冠的陳逸寧，這次以賽代訓，備戰即將到來的大阪國際女子馬拉松。不過衛冕之路並非輕鬆，除了2022年冠軍雷理莎擺脫傷病回歸外，更是要碰頭在今年萬金石馬拉松女子組拿下冠軍的「不死鳥」謝千鶴。頂尖好手間的相互較量，勢必會讓這場競賽更加精彩。 特邀多名掛牌嘉賓 熱烈迎接完賽好手 「臺北馬拉松」晉升 WA 金標籤認證賽事後，大會為鼓勵選手突破自我極 限，首次特別邀請多名嘉賓，於終點區為選手們披掛完賽獎牌，象徵完賽金標 籤賽事的榮耀。全馬終點有臺灣馬拉松紀錄保持人許績勝、台灣鐵人一姐李筱瑜、富邦悍將隊長范國宸、富邦啦啦隊卡洛琳、曾拌麵曾國城、超級馬拉松選手陳彥博、 奧運射擊選手李孟遠、奧運拳擊選手吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、奧運游泳選手王冠閎、台北鯨華女排選手陳佳蔓及翁梓勻等人迎接完賽跑者；而半馬部分則 有富邦悍將選手江少慶、富邦悍將游擊手葉子霆、富邦悍將啦啦隊栗子，味全龍啦啦隊小映及琪琪、美利達車隊黃亭茵、還有臺北戰神隊的球員與完賽跑者 一同慶祝成功挑戰自我極限的喜悅。