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▲子瑜母校台南復興國小所張貼的傑出校友傳單中，她的最高學歷從翰林藝術高中，變成了歐洲塞萬提斯大學的應用心理學的碩士。（圖／翻攝自Threads）

▲在簽售會活動中有粉絲直接詢問子瑜碩士一事，子瑜害羞表示有空會去上網看，目前已經就讀一年多（圖／翻攝自小紅書）

韓國女團Twice的台灣成員周子瑜，今年9月推出個人專輯《abouTUZ》solo出道，代言、節目的邀約也接到手軟。沒想到在忙碌的工作之餘子瑜還抽空進修研讀心理學碩士，前後花費了一年多的時間，消息曝光後直接震驚眾人，雖然引來不少酸言酸語，但大多數的粉絲還是相當佩服子瑜堅持求學的毅力與決心。近來子瑜的母校台南復興國小所張貼的傑出校友傳單在網路上引起熱議，在她的最高學歷欄位上，除了翰林藝術高中外竟突然多出了粉絲從未聽過碩士學歷，註明子瑜還是歐洲塞萬提斯大學的應用心理學的碩士。傳單在網路上瘋傳，不少粉絲們也疑惑發問：「子瑜從來沒提到過ㄟ」、「跳過大學直接讀碩士嗎？」、「她那麼忙有時間上學嗎？不可能是誤標吧？」有粉絲難忍好奇，在近日的簽售會活動上直接詢問子瑜，就讀塞萬提斯大學心理學碩士的消息是否屬實，沒想到子瑜害羞的微笑點頭承認，表示自己會有空的時候在線上觀看課程學習，目前已經就讀1年多。消息一出再次掀起討論，雖然有一部分人開酸：「這個不是繳錢就可以的網路學店？」、「這種野雞大學跟學位教育部又不承認」，但更多粉絲給與肯定和鼓勵，連連狂讚：「子瑜這麼忙還想著要讀書真的好厲害！」、「她已經賺這麼多錢了，還想著要去精進自己的精神真的值得學」、「野雞又怎樣，子瑜還是利用私人時間讀書啊」、「子瑜真的很低調了要不是被母校寫出來感覺她永遠不會講」。「遠距學位課程」、「數位大學、碩士學位」為透過在網路上聆聽指定課程、繳交報告與考試，取得學位的一種新型態學習模式，在日本與韓國娛樂圈中相當常見，不少想要繼續精進自我但工作繁忙的藝人，都會使用此方式學習，在符合法規條件的情況下台灣教育局也同樣承認該學歷。