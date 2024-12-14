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▲2026年巴西驚人電動車關稅上路，目前比亞迪大量將電動車運往該國，力拼低價戰最後一舞。（圖／翻攝BYD官網）

全球電動車市場趨於飽和，中國電動車廠削價競爭激烈，歐美各國也開始制定高關稅，希望能保護國內車廠。近期在巴西的港口，就出現7萬輛比亞迪電動車卡在港口等待輸入中，這個中國最強電動車品牌集將在巴西展開，最後1年半內繼續拚搶市佔率。擁有2.15億人口的巴西，目前是世界上規模第六大的車輛市場，而中國電動車品牌比亞迪則在2021年就進軍巴西，車款最低價甚至有2萬美元以內（66萬新台幣），比燃油車還便宜，比亞迪就以超低廉價格策略，迅速在巴西創造出市佔率，該國也是比亞迪最大海外市場。不過在2023年巴西大選後，79歲總統魯拉立刻開啟了車輛保護關稅政策，宣布進口電動車將在2024年課徵10％關稅，目前已經執行中，之後更將在2026年中旬，關稅預計將上調至35%。關稅政策的改變，也讓比亞迪未來難以在巴西繼續靠價格優勢搶占市場，因此比亞迪也搶在新關稅實施前，加速出口車輛到巴西，目前約有7萬輛比亞迪電動車抵達巴西港口，由於巴西人口眾多車市龐大，在電動車剛開始銷售時，能吃到人口紅利。不過當市場逐漸飽和，基礎充電設施問題也將成為一大挑戰，因為巴西幅員遼闊，除市區之外仍有許多地方可能難有電動車充電設備、1次充電究竟可以行駛多遠也是一大隱憂。巴西長城汽車主管巴斯托（Richardo Bastos）也坦言，「巴西必須擴大基礎建設，如果基建趕上來，銷售成長將更亮眼」。除此之外，比亞迪、長城等中國電車品牌面對未來關稅挑戰，也不打算坐以待斃，陸續宣布將在2025年於巴西成立生產線，以規避進口關稅的問題，繼續鞏固巴西市場。