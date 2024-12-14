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▲五月天榮登網友票選的「尾牙最想看到歌手」冠軍，去年1月他們真的有到科技大廠仁寶集團的尾牙開唱。（圖／五月天粉專）

▲綜藝天王吳宗憲是網路票選尾牙最想看到的主持人冠軍。（圖／中天提供）

▲女神田馥甄明年1月將登上科技公司和碩集團的尾牙表演。（圖／田馥甄IG）

2024年即將結束，一年一度的尾牙季又要到了，許多大公司請來重量級巨星表演，犒賞辛苦的員工，但究竟員工最想看到的是哪些歌手？求職網「yes123」就透過網路投票調查，發現上班族「最期待看到的歌手排行」冠軍是天團五月天，其次才是Energy、蔡依林、伍佰，剛在大巨蛋開唱完的天王周杰倫則只排到第7名，令人意外。yes123網路調查請上班族投票，選出他們尾牙最想看到的歌手、明星，在可複選的情況下，五月天以37.7%的得票率穩坐冠軍，蟬聯12年榜首，今年才重新合體復出的Energy則排第2名，有36.8%得票率；其次是蔡依林（35.8%）、伍佰（30.6%）、張惠妹（29.6%）、S.H.E（28.6%）、周杰倫（27.3%）、玖壹壹（21.8%）、A-Lin（21%）、林俊傑（20%）。另外，在最喜歡的「尾牙節目主持人」票選中，同樣可複選的情況下，綜藝天王吳宗憲以34.7%的得票率拿下第1名，第2年蟬聯冠軍，緊追在後的是曾國城（33.9%）、Lulu（黃路梓茵）（33%）、小S（31.1%）、陶晶瑩（30.1%）。第6到10名則分別為胡瓜（25.9%）、陳漢典（21.9%）、浩角翔起（20.9%）、林志玲（19.7%）、張菲（18.6%）。yes123表示這份問卷調查的投票時間為今年11月26日到12月9日，以網路問卷形式抽樣調查。員工有效問卷共1388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；企業有效問卷達1066份，信心水準為95%，誤差值為正負3%。日前和碩集團就有員工在Threads上貼出尾牙表演的精彩陣容，竟包含Energy、Hebe田馥甄、告五人及日本舞蹈團體Avantgardey，1月5日舉行，地點在南港展覽館，媲美演唱會的超狂卡司讓網友羨煞，紛紛留言：「哪一間飯店，我要去當臨時工，沒薪水沒關係」、「這陣容太香了吧」、「這是什麼幸福企業」、「員工證可以出租嗎？」