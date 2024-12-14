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▲秀智過去左眼球上有一顆明顯的結膜痣，現如今那顆痣已經消失得無影無蹤。（圖／取自秀智 IG）

南韓「國民初戀」秀智近期出席活動時被發現，長久以來在左眼球上的「標誌性」小黑點不見了，據悉最近秀智悄悄的前往眼科診所，將這顆小黑痣點掉，粉絲也紛紛稱讚秀智把痣點掉後眼神看起來更明亮、有神。從秀智近期出席的活動照片來看，長期以來在她左眼球上的小黑點消失不見，引起粉絲熱議。據悉，這顆痣在秀智剛出道時並不存在，是近5年才出現，雖然有時候拍攝廣告時會將痣修掉，不過還是可以從她的生活照看到這顆「結膜痣」。根據韓媒報導指出，秀智最近在眼科診所接受結膜痣的去除手術，該手術相當簡單，透過雷射治療或者化學換膚術即可完成，過程僅需5至10分鐘，術後不僅恢復期短，也很容易照顧。術後出席活動的秀智，被粉絲發現眼睛一片雪白，紛紛留言稱讚「無論有沒有痣，秀智都很漂亮」、「雖然是很簡單的小手術，但關乎眼睛應該還是會有壓力，幸好手術最後順利成功！」、「眼睛變白看起來更漂亮、乾淨了」。