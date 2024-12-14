陳韻文確定續留統一獅！「自由市場F4」中唯一的統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，握有中職史上最多的154次救援成功，遞出FA申請後同樣吸引多支球隊關注。統一領隊蘇泰安今（14）日證實，雙方已經達成共識，有望簽下5年長約，且總額上看4500萬元新台幣，合約細節待球團後續公布。
獅隊強力慰留成功 5年合約將寫隊史新高
陳韻文現年僅29歲，2019年至2021年間，連續3季都繳出20次以上的救援成功，生涯一共累積154救援成功，是中職史上救援王。根據日前經紀公司指出，包含母隊統一球團在內，有4隊想延攬陳韻文，傳出總價有機會突破4千萬大關。
今（14）日根據媒體《聯合報》指出，統一領隊蘇泰安證實，已經留下陳韻文，雖然合約細節尚未公布，但總額可能上看4500萬，代表將有望突破2013年郭泓志的3年、4080萬元合約，寫下隊史新紀錄。
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陳韻文現年僅29歲，2019年至2021年間，連續3季都繳出20次以上的救援成功，生涯一共累積154救援成功，是中職史上救援王。根據日前經紀公司指出，包含母隊統一球團在內，有4隊想延攬陳韻文，傳出總價有機會突破4千萬大關。
今（14）日根據媒體《聯合報》指出，統一領隊蘇泰安證實，已經留下陳韻文，雖然合約細節尚未公布，但總額可能上看4500萬，代表將有望突破2013年郭泓志的3年、4080萬元合約，寫下隊史新紀錄。