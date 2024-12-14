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▲統一獅後援投手陳韻文，本季一度陷入低潮，多次關門失利，不過在季末找回狀態，尤其在季後挑戰賽以及台灣大賽，5次登板，累積吃下5局都沒有失分，找回往日守護神的穩定性。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

陳韻文確定續留統一獅！「自由市場F4」中唯一的統一7-ELEVEn獅投手陳韻文，握有中職史上最多的154次救援成功，遞出FA申請後同樣吸引多支球隊關注。陳韻文現年僅29歲，2019年至2021年間，連續3季都繳出20次以上的救援成功，生涯一共累積154救援成功，是中職史上救援王。，代表將有望突破2013年郭泓志的3年、4080萬元合約，寫下隊史新紀錄。