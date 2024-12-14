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針對韓國總統尹錫悅發動「短命戒嚴」的彈劾案，即將在韓國國會進行第2次投票，許多韓國民眾不想再忍受尹錫悅執政，紛紛上街抗議，加上保守派支持者不甘示弱，也上街力挺尹錫悅，讓首爾原本壅塞的交通狀況雪上加霜。根據《韓聯社》報導，大規模的抗議集會，導致首爾各地都有道路被封鎖，首爾交通資訊中心統計，當地時間下午2點10分，即二次彈劾投票前約2小時，首爾市內整體車輛出行速度不到20公里。汝矣島國會大廈附近實施車道封鎖，就連地鐵國會議事堂站、鷺梁津站，也發布提醒，聲稱由於集會導致交通堵塞，建議民眾出站後，可以步行前往鄰近目的地。有70多歲的計程車司機透露，眼下這種時候，他只能避免開車去汝矣島，何況送完顧客後，要如何離開那裡也是一項艱鉅任務。還有遠從大田廣域市前往首爾赴約的民眾表示，自己本來打算開車，但因為到處都有抗議集會，所以改坐火車。