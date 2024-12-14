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▲有專家解釋，因為羽絨外套的羽毛成為空氣層後，會幫助人體儲存體溫，但厚衣服的體溫傳導效果較薄衣服差，因此才會產生差別。（示意圖／取自photo-ac）

▲先將毛毯鋪在床鋪上，躺上床後再蓋羽絨被，讓身體上方有羽絨被保暖，底下也有毛毯接收熱度，保暖效果最佳，稱之為「三明治蓋被法」。 （示意圖／翻攝自tokai-tv）

近期迎來入冬首波最強冷空氣，全台氣溫驟降，許多民眾紛紛穿上家中羽絨外套抗寒。不過，如何穿羽絨外套才能最有效保暖呢？日本節目組實際測試，發現比起穿厚毛衣，羽絨外套內搭薄襯衫反而能讓體溫更高，專家解釋，原因和羽絨外套的體溫傳導效果有關，正確穿法能更好地幫助人體儲存體溫。日本TBS電視台節目《この差って何ですか？（這樣有什麼差別）》，曾做過一期單元實測衣物禦寒效果，節目組請多位受試者分別穿著薄襯衫以及厚毛衣，並同時加上羽絨外套，接著在室溫僅10度的房間內待上30分鐘。節目組觀察受試者們的溫度變化，並在半小時後請受試者脫掉衣服，以紅外線熱像儀測量身體表面體溫。 最終測試結果顯示，穿薄襯衫的女性體溫較穿厚毛衣的女性高上許多，另一組實驗者的測試結果也相同，實測證明羽絨外套加薄上衣組合，保暖程度更勝厚毛衣。對此專家解釋，羽絨外套的羽毛成為空氣層後，能夠有效幫助人體儲存體溫，但因厚衣服的體溫傳導效果較薄衣服差，才會產生差異，羽絨外套內還是穿上薄衣服才會更加保暖。不只是羽絨外套，羽絨被的蓋法也值得注意。日本睡眠研究專門醫師中山明峰曾指出，羽絨被需要感應人體溫度，因此直接接觸人體則保暖度最好，若在羽絨被下蓋毛毯會阻斷感熱特性，在羽絨被外加毛毯，才能使被子內的溫度提高。中山醫師也分享自己研究出來的最暖蓋被法，就是先將毛毯鋪在床鋪上，躺上床後再蓋羽絨被，讓身體上方有羽絨被保暖，底下也有毛毯接收熱度，保暖效果最佳，稱之為「三明治蓋被法」。