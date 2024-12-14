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▲李珠珢在球場上玩球，雖然抱球走步犯規，不過仍讓許多粉絲暈爛。（圖／翻攝自IG@my._.leejueun）

韓國啦啦隊女神李珠珢擁有如同AI等級的美貌，先前又因為跳「三振舞」爆紅，吸引一大票粉絲，不過日前她和所屬經紀公司解約，又退出起亞虎應援團隊，導致近來鮮少有露面活動，許多粉絲只好會挖出以前的影片重溫。近日就有一段她打籃球「抱球走步」的畫面曝光，只見她一身下衣失蹤的打扮，在球場上專注玩球，雖然有小小犯規，不過那一刻彷彿衝進粉絲的心中，所有人直呼：「太可愛！直接暈爛！」李珠珢以往在球場上應援時，經常有粉絲會在旁邊拍下漏網鏡頭，近日就有一段網友拍攝的影片在網路上瘋傳，只見她身穿無袖綠色球衣，下衣失蹤的打扮露出一雙修長白皙的美腿。而她在球場上也沒有閒著，隨手拿起籃球把玩，還在球上奔跑運球，雖然中途「抱球走步」小犯規，不過看起來仍相當呆萌可愛，投籃瞬間也順勢投進粉絲心中。不少粉絲大讚，「怎麼會有人連犯規都這麼可愛」、「好想跟她打一場」、「在哪裡可以報名這場球賽」、「跟她一起打，我可以不在乎輸贏」、「根本真人版赤木晴子」、「有這麼可愛的籃球員嗎」、「當場暈爛了」、「拜託跟我打一場吧，我會放水的！」李珠珢離開原本經紀公司APEX，也退出起亞虎啦啦隊後，目前動向不明，許多粉絲只能從她的IG動態猜測，日前她就在限時動態分享，一段自己先前跳應援舞蹈的影片，由於動作和中信兄弟「炸裂陳子豪」的舞蹈接近，因此有人猜想她懷念啦啦隊團隊，更有人認為，她是不是在為了來台灣發展鋪路，可見女神一舉一動都引發粉絲好奇。