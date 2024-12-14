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▲《夜市王》主持人和評審大合照，阿達（左起）、美麗本人、曾志偉、鄭人碩、金針菇、泰國娘娘、Lulu。（圖／緯來提供）

▲《夜市王》鄭人碩（左起）擔任飛行嘉賓，金針菇、曾志偉、泰國娘娘。（圖／緯來提供）

節目《夜市王》前三集激戰吸引超過YouTube 400萬次點擊，網路熱度居高不下！七強夜市名單正式出爐，上一集被淘汰的大東東大東夜市主委因為心疼選手爆哭一夕爆紅，網友紛紛用新台幣來支持！本週六將連續播出兩集，主題分別為「甜點」以及「牛肉」，其中「牛肉」這一集特別邀請到演員鄭人碩來擔任飛行嘉賓，他坦言不容易：「其實有點殘忍，因為大家各有千秋，都很優秀，但是一定要有一個排名，心裡總覺得過意不去，只想跟他們說其實你們都很棒！」鄭人碩第一次擔任美食節目飛行嘉賓評審既新奇又具挑戰，問起和演戲比起來，哪一個比較難，他想了想說：「擔任評審也不容易，因為好不好吃滿主觀的，不好隱藏，也不能說得太過分。」不過有了這次參與《夜市王》的經驗，鄭人碩被問到未來會不會想要挑戰主持，或是其他的節目拍攝？他一派輕鬆笑答：「之前有主持過，也想多方位嘗試，沒有什麼不可以的，何樂不為？」在《夜市王》前面第三集中李玉璽擔任飛行嘉賓時，評審泰國娘娘二話不說立刻換位置坐在他旁邊，這次面對「男人味爆棚」的鄭人碩，主持人Lulu問起娘娘有需要換位置嗎？泰國娘娘反而一反常態拒絕，被問到：「是因為人碩哥比較有殺氣嗎？」泰國娘娘直言不敢靠近：「對啊！我怕痛。」笑翻全場。鄭人碩連逛夜市的選擇也很Man，他透露逛夜市自己一定會吃的就是滷肉飯，甜點類小吃反而不會是選項，「我個人不會吃甜品，不是不喜歡，就是不會是我的選擇。」在上一集中淘汰的大東東大東夜市，主委因為真情流露哭了，事後主委也在網路上分享心情，會落淚是因為看到臭豆腐攤商老夫婦早上6點坐高鐵從台南北上錄影，大包小包在台北車站迷路，再轉搭接駁車到片場，放棄做生意的機會特別相挺錄影，雖遺憾止步，卻不忘安慰他：「拍謝啦小梁（主委），咱兩個老的不中用給大東東丟臉了（台語）。」讓他一秒爆哭，再看到夫婦倆一旁默默收拾行李的背影，更是崩潰大哭，主委和攤商選手的互動讓網友大為感動，紛紛特別去捧場，直說：「輸了比賽，贏了人心！」緯來原創《夜市王》緯來綜合台每週六晚上7點全台首播、隔週六台視主頻每週六晚上10點播出；數位平台在中華電信MOD/Hami Video及夜市王官方YouTube隔天上架播出。