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台北與上海雙城論壇即將登場，但陸委會未通過上海市台辦主任與上海媒體團來台的審核。台北市前市長郝龍斌批，民進黨心態是不希望陸方來，只是不願意承擔破局責任。陸委會說軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦雙城論壇，結果「根本沒有軍演這回事！」民進黨用軍演做抗中保台大內宣，甚至用軍演給雙城論壇設路障企圖明顯。郝龍斌說，在2016年前，一年有400萬大陸人來台，其中有比台辦主任層級高、甚至高階中共官員都來台，也沒有所謂統戰或國安問題。陸委會如今小鼻子小眼睛，包括陸生來台、雙城論壇都搞成統戰、國安問題，主要就是不希望跟大陸溝通交流。郝龍斌說，美國總統當選人川普跟大陸國家主席習近平，都要見面交流，川普說「不光只跟友好者交流，競爭者更要交流」。用任何理由，阻礙交流，阻礙雙城論壇，讓大陸人不能來台灣，除了凸顯我方無信心外，沒有任何好處。郝龍斌批，現在台灣人到大陸，大陸沒有像我方這樣設限。我們自詡是自由民主，怎麼做得比大陸還封閉保守？不讓大陸官員媒體來台，等於是給了大陸統戰最好的機會和理由。