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中信兄弟外野手詹子賢在本季結束後成為自由球員，引起新軍台鋼雄鷹高度興趣。據悉，台鋼雄鷹已向詹子賢拋出橄欖枝，傳聞開出5年長約，平均月薪90萬元，展現十足誠意。而富邦悍將也有意網羅，但在富邦領隊林華韋言談之間，直指詹子賢即將穿上台鋼戰袍，立即引發網友討論。談到詹子賢的去向時，林華韋表示：「他不是已經確定了嗎？看新聞好像寫他要去台鋼。」自從詹子賢宣布投入自由市場後，吸引多隊的目光，台鋼雄鷹將他視為補強首要目標，特別是台鋼打線以左打為主，包括王柏融、吳念庭、陳文杰都是左打，身為右打的詹子賢具有不錯的長打能力，不僅能夠平衡打線，也能提升打線火力。值得一提的是，詹子賢是台南人，與台鋼雄鷹著重南部選手的策略相符，若他能獲得穩定的出賽機會，將能充分展現長打實力。詹子賢今年賽季出賽94場，打擊三圍.255/.338/.331，攻擊指數（OPS）為.669，僅擊出1支全壘打，寫下生涯單季新低，28分打點也是繼2016年以來新低。以詹子賢目前63萬元的月薪來看，若他選擇轉隊，依照中職規定，中信兄弟可以選擇接受945萬元的轉隊費，或是567萬元加上一名球員作為補償。