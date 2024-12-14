臺南400系列活動 「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，即日起至12月29日，在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外野登場，今（14）日特別邀請統一獅胡金龍出席棒球展座談分享會。從台南出生長大的胡金龍，除了分享個人的棒球經驗和參觀感想外，也在訪談中表示：「希望獅隊能在我退休前再拿一座總冠軍，好久沒有進總統府了，別讓賴總統等太久。」
對亞太棒球村有期待 盼退休前再一冠
今（14）日是胡金龍首度蒞臨亞太棒球村成棒主球場，對於即將落成的成棒主球場充滿期待，希望這個球場在市府規劃下，別於其他現有台灣的棒球場更具特色，也期待自己能夠在站上亞太棒球場進行職棒賽事，胡金龍分享在旅美生涯與剛回台投入職棒時的差異，在美國奮鬥的那幾年，美國的訓練環境比較完整，也有明顯的主場環境。
胡金龍更分享，最近也看到台灣許多棒球好手去日本高校求學過程，其實心中有點感慨，如果台灣的基層環境可以提升，讓選手願意留在台灣好好的訓練，又何必從小到異鄉打拼訓練。
今年球季結束後，迎接2025年職棒例行賽。胡金龍逗趣表示：「希望獅隊能在我退休前再拿一座總冠軍，好久沒有進總統府了，別讓賴總統等太久。面對新球季自己也很了解身體狀況，現在面對職業高張力比賽，自己身體的恢復能力需要比較久的時間，期待自己還是能健康出賽，帶給球隊幫助。」
分享旅美春訓經驗 從基層發展是關鍵
本次棒球展座談分享會也吸引許多棒球迷搶先報名參加，現場球迷也非常熱絡，與胡金龍選手進行各項互動提問，其中也有內行球迷詢問大聯盟春訓與台灣職棒春訓的差異性在哪？胡金龍透過自己的經驗分享，其實依據訓練量、訓練內容都差不多。
但是在於硬體訓練環境，在美國大聯盟春訓有四、五個場地讓大家可以運用訓練，而台灣相對硬體上比較簡單，整體訓練時間上的差異就有很大的落差，在美國團體訓練每日大約花三個小時，讓選手有更多至自主時間可以針對自己的需求強化訓練。
今年春訓在亞太成棒副球場、室內球場訓練，在訓練時效就有顯著提升，對於選手的進步自然有更多進步的空間，期待亞太棒球村成棒球的完工後，在市府的完善規劃下，期待未來這裡的各項硬體環境都能充分的運用，除了職棒的投入外，也能照護到基層，讓台灣棒球蓬勃發展從基層開始，到職棒賽事帶給棒球員有夢想給以追尋，帶給球迷有完善的看球環境，讓棒球成為生活中的一部分。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（14）日是胡金龍首度蒞臨亞太棒球村成棒主球場，對於即將落成的成棒主球場充滿期待，希望這個球場在市府規劃下，別於其他現有台灣的棒球場更具特色，也期待自己能夠在站上亞太棒球場進行職棒賽事，胡金龍分享在旅美生涯與剛回台投入職棒時的差異，在美國奮鬥的那幾年，美國的訓練環境比較完整，也有明顯的主場環境。
胡金龍更分享，最近也看到台灣許多棒球好手去日本高校求學過程，其實心中有點感慨，如果台灣的基層環境可以提升，讓選手願意留在台灣好好的訓練，又何必從小到異鄉打拼訓練。
今年球季結束後，迎接2025年職棒例行賽。胡金龍逗趣表示：「希望獅隊能在我退休前再拿一座總冠軍，好久沒有進總統府了，別讓賴總統等太久。面對新球季自己也很了解身體狀況，現在面對職業高張力比賽，自己身體的恢復能力需要比較久的時間，期待自己還是能健康出賽，帶給球隊幫助。」
分享旅美春訓經驗 從基層發展是關鍵
本次棒球展座談分享會也吸引許多棒球迷搶先報名參加，現場球迷也非常熱絡，與胡金龍選手進行各項互動提問，其中也有內行球迷詢問大聯盟春訓與台灣職棒春訓的差異性在哪？胡金龍透過自己的經驗分享，其實依據訓練量、訓練內容都差不多。
但是在於硬體訓練環境，在美國大聯盟春訓有四、五個場地讓大家可以運用訓練，而台灣相對硬體上比較簡單，整體訓練時間上的差異就有很大的落差，在美國團體訓練每日大約花三個小時，讓選手有更多至自主時間可以針對自己的需求強化訓練。
今年春訓在亞太成棒副球場、室內球場訓練，在訓練時效就有顯著提升，對於選手的進步自然有更多進步的空間，期待亞太棒球村成棒球的完工後，在市府的完善規劃下，期待未來這裡的各項硬體環境都能充分的運用，除了職棒的投入外，也能照護到基層，讓台灣棒球蓬勃發展從基層開始，到職棒賽事帶給棒球員有夢想給以追尋，帶給球迷有完善的看球環境，讓棒球成為生活中的一部分。