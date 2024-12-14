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▲臺南400系列活動 「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，即日起至12月29日，在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外野登場，今（14）日特別邀請統一獅胡金龍出席棒球展座談分享會。（圖／統一獅提供）

▲今（14）日是胡金龍首度蒞臨亞太棒球村成棒主球場，對於即將落成的成棒主球場充滿期待，希望這個球場在市府規劃下，別於其他現有台灣的棒球場更具特色。（圖／統一獅提供）

臺南400系列活動 「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，即日起至12月29日，在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外野登場，今（14）日特別邀請統一獅胡金龍出席棒球展座談分享會。今（14）日是胡金龍首度蒞臨亞太棒球村成棒主球場，對於即將落成的成棒主球場充滿期待，希望這個球場在市府規劃下，別於其他現有台灣的棒球場更具特色，也期待自己能夠在站上亞太棒球場進行職棒賽事，胡金龍分享在旅美生涯與剛回台投入職棒時的差異，在美國奮鬥的那幾年，美國的訓練環境比較完整，也有明顯的主場環境。胡金龍更分享，今年球季結束後，迎接2025年職棒例行賽。胡金龍逗趣表示：「希面對新球季自己也很了解身體狀況，現在面對職業高張力比賽，自己身體的恢復能力需要比較久的時間，期待自己還是能健康出賽，帶給球隊幫助。」本次棒球展座談分享會也吸引許多棒球迷搶先報名參加，現場球迷也非常熱絡，與胡金龍選手進行各項互動提問，其中也有內行球迷詢問大聯盟春訓與台灣職棒春訓的差異性在哪？胡金龍透過自己的經驗分享，其實依據訓練量、訓練內容都差不多。但是在於硬體訓練環境，今年春訓在亞太成棒副球場、室內球場訓練，在訓練時效就有顯著提升，對於選手的進步自然有更多進步的空間，