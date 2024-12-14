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NBA美國職籃洛杉磯湖人今（14）日以87：97不敵明尼蘇達灰狼，創下本季次低得分紀錄。這是湖人在球隊核心「詹皇」LeBron James向球隊告假的情況下，吞下的第二場敗仗。少了「詹皇」的湖人進攻火力大減，難以突破灰狼的防守，這也引起「頭號詹黑」、評論員Skip Bayless的關注，罕見呼籲詹皇儘早歸隊。一向對LeBron持批評態度的評論員Skip Bayless，今在社群媒體X上罕見地呼籲LeBron儘早回歸，他寫道：「快點回來吧，LeBron……無論你目前是在德國還是其他地方『私人休假』。湖人在明尼蘇達輸了，他們需要一個狀態更好的你。」雖然Bayless的發言是否真心有待商榷，但他指出的問題確實值得注意。湖人在這場比賽中，全隊得分未能突破90大關，僅以87分作收，凸顯了LeBron James在組織進攻及得分方面的重要性。此戰雙方得分均未突破100分，呈現出一場防守大戰。灰狼的防守效率讓湖人無法創造太多進攻機會，而湖人雖成功限制Anthony Edwards與Julius Randle兩大主將的表現，讓兩人合計僅拿下43分，但湖人自身進攻效率不佳，錯失多次得分機會。湖人內線核心Anthony Davis表現穩定，貢獻23分、11籃板，但無法完全彌補詹皇缺陣帶來的空缺。在詹皇缺席的兩場比賽中，湖人得分火力顯著下降，LeBron在參與湖人本季前23場比賽後，近期因個人原因向球隊告假，據悉，這也是湖人應對賽季的計劃性調整。這位39歲、在NBA征戰22個賽季的老將，獲得了長達8天的休息時間。據最新消息，詹皇很可能即將復出，最快可能在16日對陣孟菲斯灰熊時回歸。