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▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，總教練平野惠一賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，外野手曾頌恩賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

2024年接近尾聲，2025年即將到來，《NOWnews》特別整理出2024年的體壇大事，帶著讀者們一同回顧。原任兄弟農場野手發展總監的日籍教練平野惠一，在本季扛下總教練重責，在上半季帶隊表現持平，由於持續受到「火牛棚」問題困擾，拿下32勝28敗，以排名第3作收。但進入下半季後，兄弟戰績堪稱破繭而出，台灣大賽中面對統一，最資深的洋投德保拉，找回絕佳狀態，在2場系列賽中，吃下14局僅失掉4分，霸氣奪下2勝。此外，兄弟撇除尚在自由市場中的重砲陳子豪、詹子賢外，主力打者、投手沒有太大變動，且陣中更是不乏年輕新血，只要新賽季的洋頭能維持在一定水準，明年衛冕連霸並不是件難事。