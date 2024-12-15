2024年接近尾聲，2025年即將到來，《NOWnews》特別整理出2024年的體壇大事，帶著讀者們一同回顧。除了世界12強賽中華隊勇奪冠軍外，對於台灣棒球迷來說的另一件大事，自然是奪下中職總冠軍的中信兄弟，不僅拿下隊史的第10冠，同時也是4年的第3冠，完全擺脫過去7年6亞的魔咒，甚至，明年有望瞄準連霸。
上半季持平站穩馬步 下半季破繭而出
原任兄弟農場野手發展總監的日籍教練平野惠一，在本季扛下總教練重責，在上半季帶隊表現持平，由於持續受到「火牛棚」問題困擾，拿下32勝28敗，以排名第3作收。但卻能看出陣中戰力齊全，平野惠一也樂於讓曾頌恩、許基宏等近年較少出賽機會的選手登場，並頻繁調動棒次，以相當開放的心態，試圖找出球隊的最佳陣容。
進入下半季後，兄弟戰績堪稱破繭而出，儘管最強洋投艾士特遭到韓職挖角，但克迪、猛登、德保拉撐起先發輪值，牛棚中的呂彥青、吳俊偉也找回狀態，伴隨著打線生力軍宋晟睿異軍突起，最終同時奪下全年度冠軍以及下半季冠軍，率先保送台灣大賽。
輾壓奪隊史第10冠 展望明年復刻連霸
台灣大賽中面對統一，最資深的洋投德保拉，找回絕佳狀態，在2場系列賽中，吃下14局僅失掉4分，霸氣奪下2勝。而打線也展現全員皆兵的恐怖火力，尤其是「魚住」曾頌恩，整個系列賽共敲出11支安打，包括2發全壘打，最終幫助兄弟系列賽取得4勝1敗封王，並獲選總冠軍戰MVP，可以說是兄弟本季最大收穫之一。
平野惠一領軍首年，就奪下隊史的第10冠，同時更是近4年的第3冠，是紀念意義非凡的一座冠軍。此外，兄弟撇除尚在自由市場中的重砲陳子豪、詹子賢外，主力打者、投手沒有太大變動，且陣中更是不乏年輕新血，只要新賽季的洋頭能維持在一定水準，明年衛冕連霸並不是件難事。
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原任兄弟農場野手發展總監的日籍教練平野惠一，在本季扛下總教練重責，在上半季帶隊表現持平，由於持續受到「火牛棚」問題困擾，拿下32勝28敗，以排名第3作收。但卻能看出陣中戰力齊全，平野惠一也樂於讓曾頌恩、許基宏等近年較少出賽機會的選手登場，並頻繁調動棒次，以相當開放的心態，試圖找出球隊的最佳陣容。
進入下半季後，兄弟戰績堪稱破繭而出，儘管最強洋投艾士特遭到韓職挖角，但克迪、猛登、德保拉撐起先發輪值，牛棚中的呂彥青、吳俊偉也找回狀態，伴隨著打線生力軍宋晟睿異軍突起，最終同時奪下全年度冠軍以及下半季冠軍，率先保送台灣大賽。
輾壓奪隊史第10冠 展望明年復刻連霸
台灣大賽中面對統一，最資深的洋投德保拉，找回絕佳狀態，在2場系列賽中，吃下14局僅失掉4分，霸氣奪下2勝。而打線也展現全員皆兵的恐怖火力，尤其是「魚住」曾頌恩，整個系列賽共敲出11支安打，包括2發全壘打，最終幫助兄弟系列賽取得4勝1敗封王，並獲選總冠軍戰MVP，可以說是兄弟本季最大收穫之一。
平野惠一領軍首年，就奪下隊史的第10冠，同時更是近4年的第3冠，是紀念意義非凡的一座冠軍。此外，兄弟撇除尚在自由市場中的重砲陳子豪、詹子賢外，主力打者、投手沒有太大變動，且陣中更是不乏年輕新血，只要新賽季的洋頭能維持在一定水準，明年衛冕連霸並不是件難事。