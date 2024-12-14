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▲陳子豪爆料隊友之間想處的趣事。（圖／NOWnews資料照）

中信兄弟近年成績非常出色，彼此的感情也相當不錯，球員在上節目時也常常分享相處上的趣事，讓粉絲們更了解他們私下的一面。之前在上《野球名人房》節目時，陳子豪爆料詹子賢在玩遊戲和處罰時常常耍賴，還說球隊玩遊戲處罰「玩很大」，贏者可以刮輸家做出「絕罰」。陳子豪說，兄弟球員平常會踢足球，而贏的人可以刮輸的人的「屁股肉跟背的肉」，他還爆料隊內最狠的人就是詹子賢，「他都是往死裡刮，我那天又要練球，流汗就感覺刺刺的。」通常這是他們春訓會在中信訓練基地玩的遊戲，現在已經快要變成傳統了，陳子豪還爆料現在處罰已經升級了，不會再「刮屁股」，變成拿棍子直接「削下去」。詹子賢贏了這樣修理別人，那麼輸了也大方接受處罰嗎？根據陳子豪的說法完全不是這樣，他稱前者是「賴王」，輸了很愛耍賴，常常會反悔。也期待詹子賢未來可以創造出更多有趣的小遊戲。球員之間下重手，其實也說明了兄弟內部氣氛其實非常好，陳子豪也說球隊內完全沒有學長學弟制，大家相處起來就跟朋友和親兄弟這樣。