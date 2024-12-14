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▲《現在撥打的電話》最新一集中，柳演錫（左）發現「撥打電話的恐嚇犯」可能是自己的老婆蔡秀彬。（圖／翻攝MBC）

因為南韓總統尹錫悅彈劾案的關係，害慘韓劇《現在撥打的電話》停播一週，第5集延到昨（13）日才播出，苦等的觀眾趕緊追上進度，蔡秀彬（飾演：洪熙珠）會說話的祕密雖然已被老公柳演錫（飾演：白司彥）發現，但萬萬沒想到「撥打電話」的綁架犯真實身分，也即將被抓包！此外，2人的愛情線終於有進展，「開親」還一起睡過夜，讓粉絲期待後續的發展。《現在撥打的電話》劇情講述「被迫失去」說話能力的洪熙珠（蔡秀彬 飾）和白司彥（柳演錫 飾）是政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，他們起初會結婚，是因為洪熙珠的繼姐，也就是白司彥真正的未婚妻洪因娥（韓材利 飾）在婚禮前1天搞消失，才改由熙珠成為她的替補新娘。直到某天，白司彥接到一通綁架犯的恐嚇電話，而手機另一端的人，竟「陰錯陽差」變成「假啞巴」的洪熙珠，而開始的火熱浪漫史故事。蔡秀彬在第4集時，坐上警車導致恐慌症發作，自然的發聲求救，警察將這段行車記錄器交給柳演錫，他才驚覺老婆不是不會說話（選擇性緘默症），只是不想說話；第5集中，一幕柳演錫跟恐嚇犯通話的日常再上演，聊著聊著，柳演錫看到老婆蔡秀彬竟把手機貼在耳朵上，一度懷疑她就是電話那頭的嫌疑犯，由於柳演錫是戀愛腦，暫時不願相信跟面對這一切的發生。隨後蔡秀彬錄取總統室翻譯員的資格，她想請柳演錫吃飯答謝，卻收到大學前輩許楠儁（飾演：池相佑）請吃飯邀約，大夥吃著吃著「柳演錫就吃起醋來」，飯桌一陣尷尬，蔡秀彬先行離開，再度扮演恐嚇犯拿起關鍵手機打給柳演錫「逼離婚」，結果真正的恐嚇犯出現，開車準備撞死柳演錫，好險最後被「出聲」的蔡秀彬解救。逃過死劫的柳演錫帶領同仁舉辦迎新會，意外接獲下屬告知「撥打電話的恐嚇犯」是女生非男生，柳演錫不得不面對卻又想裝死，把自己灌得爛醉，最後經過聲波比對證實，那個恐嚇犯聲音就是太太蔡秀彬，只是這驗證報告尚未過目，柳演錫就跟蔡秀彬上演接吻戲碼，下集預告還公開2人睡過夜的畫面，蔡秀彬是否能逃離危險風暴，有待後續故事發展揭曉。原 作：《現在撥打的電話》乾貨女作品類 型：愛情、懸疑導 演：朴尚宇、魏得奎編 劇：金芝雲語 言：韓文集 數：12主 演：柳演錫（飾演：白司彥）、蔡秀彬（飾演：洪熙珠）開播日：2024年11月22日～2025年1月4日（預計）收 看：Netflix（每週五、六晚間更新）