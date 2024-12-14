我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅第二次彈劾案投票預計在韓國時間下午4時(台北時間下午3時)開始，韓國民眾近來不斷聚集在汝矣島國會前抗議，今日白天更有數十萬人在場外，準備見證歷史時刻。根據韓聯社報導，在尹錫悅總統彈劾案重新投票前幾個小時，要求尹錫悅下台的聲音在國會周遭不斷響起，下午3點，參加在汝矣島國會前舉行的「尹錫悅立即辭職和改革緊急行動」的大規模燭光守夜活動的民眾開始聚集在現場，事實上，汝矣島國會前連日以來不斷有集會行動持續，若要在主舞台前找到座位，可能必須在上午10點左右就到達現場。報導提到，許多韓國青年想在現場見證這歷史一刻，一名15歲的中學生提到，因為宣布戒嚴這件事，讓他對政治產生了興趣，「今天是彈劾案，我想站在歷史性時刻的最前線，所以我很早就出來了。」許多韓國青年都希望尹錫悅能夠被彈劾下台，一名29歲男子提到，「我很早就出來了，我想有個好位子，我也希望他能夠被彈劾，所以我出來表達我聲音。」抗議現場各處搭建了帳篷，分發暖暖包、飲料和點心，國會前的道路上聚集了從十幾歲、二十幾歲到中年人的各世代參與者，高呼「立即彈劾叛亂領袖尹錫悅」、「國民力量黨應該加入彈劾尹錫悅的行列」群眾揮舞著螢光棒和寫有「立即彈劾、立即逮捕」的標語，並唱著少女時代的《Into the New World》等K-POP歌曲。組織這場集會活動的民間單位表示，今日預計將有超過100萬人參加。截至韓國當地時間下午 3 點 30 分，警方非正式估計現場人數為 145,000 人。