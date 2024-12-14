我是廣告 請繼續往下閱讀

▲門前隱味台中店12月12日當日預約人數133人，但卻有58人臨時取消，10人放鳥。（圖／翻攝門前隱味臉書）

▲門前隱味吃牛肉麵。（圖／記者葉盛耀攝）

對人性感到困惑！全台灣最難訂位的牛肉麵店「門前隱味」，今（14）日無預警宣布，未來門前隱味系列所有門市的用餐方式只將提供現場候位，取消線上預約，全因有天「台中門市133組客人預約，最終超過1半客人未到」，讓老闆失眠焦慮好幾晚，才決定作出這項改變。「門前隱味」牛肉麵被譽為全台最難預約的名店，過去曾一度要預約2年才能吃到，今年陸續開設了昆明店、漢口店及台中舊城店等門市，讓顧客有更多的選擇，不用再等上好幾年。不過今（14）日老闆無預警在臉書上發文宣布，未來門前隱味不再提供線上服務，未來只能現場候位，他隨後舉例，「台中店12月12日當日預約人數133人，但卻有58人臨時取消，10人放鳥」，超過一半人都沒到場，NO SHOW的情況不斷發生，也讓他為此失眠焦慮了很多個晚上，最終決定取消預約制。最後老闆也坦言，超過1半客人以上臨時不來，，「對於一個餐廰經營是不健康的是會經營不善的，所以很遺憾的只能把預約制的服務終止只提供現場候位」。