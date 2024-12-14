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統一獅在確定留住陳韻文後，下一步就是商討「台灣隊長」陳傑憲續約事宜，目標是簽下長約，讓他成為「終身統一人」。領隊蘇泰安透露，雖然目前尚未談妥合約年限與薪資細節，但雙方已展開溝通，且談判方向明確，球團態度十分積極。陳傑憲今年季後合約到期，隨著世界棒球12強賽世界冠軍加冕，他的身價與人氣同步飆升。明年球季結束後，陳傑憲可望成為自由球員，使得球團馬上著手談約，力求在今年季後完成續約。針對陳傑憲合約部分，蘇泰安坦言需要時間談，但統一獅全力留下他的決心毋庸置疑。據消息指出，統一獅提出的長約包含選手生涯後的教練職涯規劃，期限可能長達10年，若陳傑憲簽下10年合約，將成為中職第2人。兄弟象在2011年提供給球星彭政閔的合約，是目前中職史上唯一長打10年的合約。該合約包含5年的選手約，以及5年的教練約。另外，陳傑憲率隊在12強拿下冠軍後，有意繼續征戰明年2月的世界棒球經典賽（WBC）資格賽。談到陳傑憲馬不停蹄征戰國際賽，統一老大哥陳鏞基給出「能者多勞」，希望他在為國爭光的同時，也要評估自身的身體負荷狀況。