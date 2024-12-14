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▲寇乃馨在節目《小明星大跟班》的主題「詐騙！婚前承諾全是假！這一次我要重簽婚姻契約」分享和黃國倫的互動。（圖／中天提供）

▲吳宗憲幫三女兒繳卡費，讓身為大女兒的吳姍儒心裡不平衡。（圖／中天提供）

寇乃馨和黃國倫結婚數十年相愛相殺，儘管夫妻倆愛鬥嘴，感情仍如膠似漆，更經常在節目上分享兩人在婚姻裡的互動，先前寇乃馨在節目《小明星大跟班》的主題「詐騙！婚前承諾全是假！這一次我要重簽婚姻契約」分享，黃國倫婚前婚後差很多，連結婚紀念日都忘記了，甚至生日都敷衍對待，「他還曾經買過萬花筒、削鉛筆機當禮物。」寇乃馨爆料黃國倫交往前還會在路邊拿著吉他唱情歌，「求婚時的過程也很浪漫，最重要的是他搞定我爸媽，因為我爸本來是反對到要跟我斷絕父女關係，所以他為了討好我爸媽用了非常多手段。」結婚後卻是兩樣情，「黃國倫生日，我都送他百萬吉他、限量吉他，但我生日他都送我一張大型卡片，剛開始還會寫比較多字，後來字也一年比一年少，他還曾經買過萬花筒、削鉛筆機當禮物。」對此，黃國倫連忙辯解，「我曾經送過她幾百萬的錶，她都沒戴過，我就覺得我老婆不喜歡昂貴的東西，所以才開始往童趣的路線送。」主持人吳宗憲則覺得心意比禮物金額重要：「我三女兒畫畫極漂亮，她每年都自己做卡片，卡片精美到誇張，那我就回報她卡費，她的卡費都是我在繳的。」此話一出卻讓Sandy不開心：「爸爸的卡費都是我在繳。」同場嘉賓佳娜也表示，自從女兒出生後，老公祖雄的注意力都在女兒身上，「他現在都是抱著女兒睡覺，他已經1年沒抱著我睡，還有結婚前，我跟他說我喜歡吃好吃的菜、去高級的餐廳，也說好1個月去1次，然後婚前他大概1年會帶我出國2次，1次大概3個月，我覺得好開心，但結婚後，餐廳沒了、出國沒了、抱抱也沒了。」祖雄也解釋，這是因為孩子出生後有經濟壓力，「這樣的轉變讓我開始務實了，開始覺得要有一筆積蓄，才可以讓我們維持家庭。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。