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2024年即將進入尾聲，展望2025年，專家認為，投資主軸股優於債，人氣匯聚的美股仍將是市場主流焦點，尤其面對川普執政回歸倒數，以及美國聯準會（Fed）開啟降息循環、眾所矚目的關稅、美國景氣擴張週期下半場，即便全球股市震盪整理，美股也可能出現高檔震盪，但仍有堅挺表現，建議投資人可鎖定主攻美國創新研發龍頭企業，成長行情可期。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，在共和黨完全執政下，對於新任總統川普的政策推動阻力將有所減輕，其中調降稅率被外界視為是有望讓美國經濟再次加速成長的重要引擎，即便目前共和黨內有些許雜音，最終仍可透過黨內協調取得共識，預計新政府將透過減稅方式促進投資進而挹注經濟成長，進一步減輕債務壓力，並使相關企業利潤進一步得到提振。另外，馬斯克已確定執掌政府效能委員會（DOGE），對於美國著重創新研發的企業料將帶來有利的政策環境，也有助於創新研發類型企業的營運發展、進而嘉惠股價表現。代表美國科技股的NASDAQ指數今年以來（截至12/9）已累積大漲31.5%，儘管2025年因企業獲利持續增長使科技股有續漲空間，但也必須持續留意未來出現高檔震盪的可能性，透過美國創新研發龍頭相關ETF可望降低市場波動所帶來的短期影響。根據彭博統計全球經濟學家的預測，美國經濟將於今年第4季至明年首季實現軟著陸，之後溫和復甦，白宮變天後的此一預期並未改變，甚至轉濃。黃宏治進一步表示， 標普500企業第3季財報表現不錯，每股盈餘(EPS)年增率從9月底估計值4.2%上修至目前的5.4%，科技、通訊服務、地產、非必需消費、醫療保健及金融類股EPS表現出色。野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，投資研發（R&D）佔營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等面向的表現皆明顯佔優勢，甚至與較不注重投資研發的公司之間存有巨大差異，研發龍頭企業在股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率與盈餘成長率3項數據的表現，分別成長28.29%、19.76%與25.57%，明顯勝過標普500。也就是說，無論是企業的獲利能力、投資效率及對股東權益的友善程度，研發龍頭企業均可望比大盤更具潛力、表現更為亮眼。尤其當前環境進入景氣擴張的下半場，透過「研發龍頭」篩選指標找出相關潛力企業，可望增添投資向上動能，尤其是在川政2.0的重商主義下，這類企業表現料將更為順風。林怡君指出，提高研發費用有助企業進入正向成長循環，進而有底氣投入更多資源、擴大領先優勢，產生大者恆大效應，因此在挑選「創新研發」企業時，建議「抓大放小」、從各產業中挑選優質大型龍頭股會較具有優勢，因為研發競賽是靠銀彈支持的耐力賽，因此從長期總報酬表現來看，投資在投入龐大研發資源的大型股，預計川普將重啟美國優先政策，包括製造業回流、減稅和增加政府支出，進一步刺激經濟成長。總的來說，歸納川政2.0短、中、長期的新政的思考邏輯，就是盡可能地讓投資和企業利益回到美國，美國創新研發龍頭相關企業有望受益，即便川普執政風格鮮明且政策變數大，「重商主義」是川普鮮明的特色，因此，美股的大多頭仍然要走更長、更遠的路，尤其在川普2.0的重商主義下，投資美股可透過「彭博研發龍頭指數」不單押特定產業，從各領域選出的「研發龍頭」，篩選指標找出相關潛力企業，掌握趨勢脈動帶來的各個產業商機與美股產業輪動機會。以即將於12月18日募集的「 00971野村美國創新研發龍頭ETF」來說，就是追蹤「彭博研發龍頭指數」，也是全台首檔「會進化」的美股ETF，主要追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，以掌握一籃子創新龍頭股的長線行情。至於目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，法人仍建議，可配置這類聚焦研發龍頭的ETF，增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。