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▲畫面中的李敏鎬身穿黑色大衣，與其他同行友人一起站在餐廳門口吸菸，偶遇他的中國網紅並未上前打擾。（圖／ooh_selin抖音）

▲出道多年的李敏鎬演出過不少經典韓劇，不過影迷還是對他無視法規的行為相當氣憤。（圖／Netflix）

37歲的韓國演員李敏鎬，演出過《花樣男子》、《繼承者們》、《藍色大海傳説》等多部熱門韓劇，出色帥氣的外表與精湛的演技也讓他出道多年圈粉無數。不過近來卻有中國粉絲目擊，男神疑似在烤肉店外吞雲吐霧，影片傳回韓國後掀起影迷們的熱議，不少人指出李敏鎬所處的地區為禁菸區，對他無視法規的行為相當氣憤，紛紛要求他道歉。近日一名中國網紅，在抖音上分享自己在首爾街頭偶遇李敏鎬的影片，據悉當天是他跟BLACKPINK智秀、安孝燮主演的作品《全知讀者視角》的慶功宴。畫面中的李敏鎬身穿黑色大衣，與其他同行友人一起站在餐廳門口吸菸，巧遇的中國網紅還興奮的表示：「錢（會）回來的，但是我再也不會在首爾的烤肉店偶遇李敏鎬了！」該網紅並未上前打擾，只是拿起手機遠遠紀錄，畫面曝光後中網友也紛紛留言表達羨慕：「誰能拒絕穿黑色大衣的李敏鎬！」、「抽菸都抽的像在拍韓劇」、「我服了原來我不是討厭抽菸的男人，我是討厭抽菸的醜男人」、「李敏鎬在烤肉店前抽菸都能抽出故事感」。不過影片傳回韓國後卻引起不小的爭議，有眼尖的韓國粉絲指出，李敏鎬吸菸的地方其實是禁菸區，根據韓國法條規定，只要是被歸列為公共設施的營業場所，如：餐廳、露營區、戶外設施等均屬於禁菸區域，若在禁菸區吸菸將被處以韓幣10萬元（約新台幣2328元）的罰鍰，韓網輿論的風向與中國完全不同，紛紛怒斥李敏鎬出面道歉。