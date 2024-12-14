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韓國國會今(14日)針對總統尹錫悅彈劾案進行第二次投票，稍早結果出爐，同意彈劾票數達204票，大於彈劾門檻，尹錫悅確定遭彈劾，將被停職，下一站將送往憲法法院交由大法官審理。根據韓聯社與朝鮮日報報導，執政黨國民力量此次集體出席彈劾案投票，未用離場抵制，儘管新任黨鞭權性東表態，將維持黨先前的意見，持續反對彈劾，國民力量黨團發言人金大植也表示，經過漫長的黨內會議後，仍維持投不贊同票的立場。但黨內先前已有約10名議員表達將同意彈劾，意見並未有共識。此次投票300位國會議員皆參與，同意彈劾票數達到204票，85票反對，3票棄權，8票無效。由於同意彈劾票數超過三分之二的門檻，確定通過彈劾，尹錫悅將被停職，成為繼盧武鉉和朴槿惠後第三位被國會彈劾投票通過的總統，彈劾案將送交憲法法院審理，審理期最長為180天。