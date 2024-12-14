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▲▼身為臘腸犬的Wabi非常熱愛泡澡，但天生腿比較短，因此總在進浴缸時將全身用力伸長，讓手腳能緊緊貼住浴缸邊緣。（圖／翻攝自IG@wabisabi_no_wabi）

日本2歲大的臘腸狗「Wabi」（わび）最喜歡在家泡澡，每次主人都會替牠在浴缸放溫水，讓愛犬能享受放鬆時光。不過，由於Wabi個子嬌小，貌似是擔心被水滅頂，時常在浴缸裡伸長四肢頂住浴缸邊緣，Wabi一邊享受泡澡一邊ㄍㄧㄥ著身體的模樣，讓網友們忍不住笑翻直呼：「牠太努力在泡澡了！」飼主經常在IG粉專「@wabisabi_no_wabi」上，分享Wabi的各角度入浴照。身為臘腸犬的Wabi非常熱愛泡澡，但天生腿比較短，因此總在進浴缸時將全身用力伸長，讓手腳能緊緊貼住浴缸邊緣，導致Wabi泡澡時雖然表情很放鬆，身體卻ㄍㄧㄥ在水中，還不時看向鏡頭，彷彿在向主人喊話：「馬麻～我是愛泡澡的貴妃～」畫面相當逗趣。不過，飼主也透露，其實Wabi就算不刻意撐著身體，在水中也會自動浮起來，其實不用太擔心Wabi會遇到滅頂的危機。不少網友被Wabi泡澡的模樣圈粉，紛紛留言笑喊「無辜的表情好可愛呀」、「史上最愛洗澡的臘腸狗」、「整段影片最吸引我的是尾巴」、「冬天不想洗澡的我被療癒到了」。