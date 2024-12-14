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▲中華職棒統一獅領隊蘇泰安今（14）日證實，球隊和團隊後援投手陳韻文已經達成共識，雙方有望簽下5年長約。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.12）

中華職棒統一獅領隊蘇泰安今（14）日證實，球隊和團隊後援投手陳韻文已經達成共識，雙方有望簽下5年長約。統一今年在FA市場上相對靜悄悄，比較沒有太多動作，除了續留陳韻文之外，沒聽說他們對於別隊FA球員有太多出手的動作，對此領隊蘇泰安也做出解釋。根據媒體報導，陳韻文合約總額上看4500萬元新台幣，蘇泰安表示，合約細節還是等球團後續一起公布就好。蘇受訪時說：「韻文的情況，當然我們第一輪就要全力要把他留下，他是球隊重要的戰力，很高興能與他達成共識。其他我想在簽約後，再對他公布。」陳韻文今年成績比起往年其實有點落差，雖有10次救援成功，但防禦率高達4.59，低於上賽季的1.62以及生涯的3.56。對此蘇泰安表示，「他今年確實沒那麼穩定，但選手生涯就是會起起伏伏，他拿過中職最多救援紀錄，實力有目共睹，這份合約肯定值得我們談下來。如今很開心的是忠於談定了。」今年自由市場上還有其他好手，包括已經確定下家的朱育賢以及中信兄弟「雙子」詹子賢和陳子豪，但沒有聽說統一有出手的情況，蘇泰安也坦承球隊除了陳韻文的合約一定要談下來之外，其他都比較沒有那麼積極。「今年FA偏向外野，那我想我們外野的部分，有傑憲、安可、智呈，二軍也還有優秀人選，外野戰力滿滿，所以這次就先以功能性補強為主。」蘇泰安如此說道。