我是廣告 請繼續往下閱讀

國立大學農業科系張姓、顏姓兩名學長學弟發揮所學，在室內栽種大麻，近日還進一歩提煉大麻菸油產品；台中市警察局刑警大隊循線追查，總計查扣大麻活植株86株、大麻花成品毛重2,520公克、毒郵票4包、乾燥大麻毛重10,433公克、大麻煙彈18支、大麻煙油、毒品錠劑177包等毒品及製造工具1批。全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。臺中市刑警大隊年初於太平區查獲許嫌持有毛重15.36公斤之大麻花成品，經溯源追查大麻毒品來源，發現上手張姓及顏姓嫌犯均為國立大學農業相關科系畢業，且張嫌與顏嫌為同大學之學長、學弟，2人為貪圖暴利，於外國英文網站自學種植大麻技術並購買大麻種子及各式肥料與種植器具後，在台中市承租一棟外觀老舊之公寓進行栽種。警方於查獲張、顏2嫌時，赫見2人正在租屋處內進行大麻菸油製作試驗，並當場起獲大麻活株、大麻花及乾燥大麻成品、毒咖啡包、錠狀毒品、種植大麻器具、除濕機等贓證物，另現場尚有許多已枯死之大麻植株。臺中市刑大表示，張、顏2嫌擁有我國國立大學農業相關科系學歷，卻未能善用所學於正當行業，竟選擇栽種毒品大麻之「歹路」牟利，令專案小組不勝唏噓「國立大學高材生卻自甘墮落為製毒師」。本案現場毒品及相關器具繁雜，臺中市警局鑑識中心亦出動到場支援搜索及鑑識，耗費大半天時間方完成相關贓證物清點及扣押，總計查扣大麻活植株86株、大麻花成品毛重2,520公克、毒郵票4包、乾燥大麻毛重10,433公克、大麻煙彈18支、大麻煙油、毒品錠劑177包等毒品及製造工具1批。栽種大麻與販毒行為均係重罪，切勿以身試法，我國目前仍將大麻列為毒品危害防制條例管制之第二級毒品，如涉嫌製造、運輸、販賣第二級毒品，依法可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，民眾切勿以身試法。