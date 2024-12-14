勞動部近期因吳姓公務員死亡，引發全台民眾關注霸凌案調查，而勞動部事件在爆發後，所出具的第一份報告，文內竟表示分署長謝宜容「立意良善」，不但引來輿論爭議，也遭質疑根本官官相護，事件持續延燒，勞動部長何佩珊辭職，謝宜容也被免職，目前被檢調偵查中。
本月11日，洪申翰上任勞動部長，召開記者會公布調查結，指出謝宜容確實涉及職場霸凌，且吳姓公務員之輕生，也與工作上遭霸凌有關。對此，今（14日），吳姓公務員家屬，透過新北市議員李宇翔，發布最新聲明，文中表示感謝各界聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕。
議員李宇翔表示，收到吳姓公務員家屬的聲明，內文除了表達對兒子的思念與想念，同時也感謝社會大眾的重視，才能讓整起案件得到調查，並讓真相攤在陽光下，同時也希望，未來不要再發生同樣的事情，也盼政府機關能設立相應措施，讓基層公務員都能得到保障，不希望再出現霸凌的情況。
吳姓公務員家屬聲明全文：
諭兒
祢看到新的調查報告了嗎？祢在工作上受到長官那麼無理的要求與壓榨，但回家還總是笑咪咪的，把委屈往肚子裡吞，爸爸媽媽真的好心疼、好不捨，傷痛的心難以平復。
我們家和多數人一樣，是一個無權、無勢、沒背景也沒靠山的平凡家庭。感謝祢的好同事們願意挺身而出，還有四面八方、素昧平生的社會大眾不斷關注和聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕，才能揭開表面「目的良善」、實際推諉卸責的醜陋居心與面目。
也要特別感謝李宇翔議員幫祢討公道。李議員不是我們選區議員，卻願意承受莫大壓力，鍥而不捨為民仗義發聲，我們要感恩。
諭兒，爸爸媽媽會照顧好自己，祢在天上也要照顧好自己，保佑大家平安。不論相隔多遠，我們一家人的心永遠緊緊相連…
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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諭兒
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