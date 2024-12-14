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▲吳姓公務員家屬，透過新北市議員李宇翔發布最新聲明，文中表示感謝各界聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕。（圖／翻攝畫面）

勞動部近期因吳姓公務員死亡，引發全台民眾關注霸凌案調查，而勞動部事件在爆發後，所出具的第一份報告，文內竟表示分署長謝宜容「立意良善」，不但引來輿論爭議，也遭質疑根本官官相護，事件持續延燒，勞動部長何佩珊辭職，謝宜容也被免職，目前被檢調偵查中。本月11日，洪申翰上任勞動部長，召開記者會公布調查結，指出謝宜容確實涉及職場霸凌，且吳姓公務員之輕生，也與工作上遭霸凌有關。對此，今（14日），吳姓公務員家屬，透過新北市議員李宇翔，發布最新聲明，文中表示感謝各界聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕。議員李宇翔表示，收到吳姓公務員家屬的聲明，內文除了表達對兒子的思念與想念，同時也感謝社會大眾的重視，才能讓整起案件得到調查，並讓真相攤在陽光下，同時也希望，未來不要再發生同樣的事情，也盼政府機關能設立相應措施，讓基層公務員都能得到保障，不希望再出現霸凌的情況。