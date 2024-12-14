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▲館長狂嗑各大品牌食物開箱，反擊抵制網友。（圖／翻攝館長YT）

網紅「館長」陳之漢日前開箱達美樂新品「起司火山披薩」，卻意外掀起抵制潮，達美樂官方出面澄清沒有與館長合作，絕非業配。不過今（14）日館長又再度拍片反擊，一次購入超過60連鎖品牌的商品，甚至連「電力、新台幣」都在開箱名單內，反擊酸民「極限開箱歡迎抵制」。回顧本次事件，館長在12月11日穿著古裝、戴長假髮開箱達美樂新品「起司火山披薩」，還比出大大拇指給予好評。不過由於先前館長涉及多起爭議事件，除了因政治色彩不滿的網友之外，也因為「球版」言論引發一票棒球迷不滿，因此開箱影片曝光後，立刻有一票在網路上大喊要抵制。對此，達美樂小編緊急出面澄清「是館長自行開箱產品的，我們目前沒有和館長合作，謝謝您的關心，不好意思。」不過館長在今（14）日再度發出最新影片，展現「極限開箱」，在1分25秒內大肆開箱各大品牌手搖飲、速食、零食、熟食、壽司等等，多達60種台灣街頭常見的品牌都被拿來開箱。最後館長還拿出紙鈔（中央造幣廠）、瘋狂開關燈（台電）、開水龍頭（台灣自來水公司）、呼吸（O2）、三星手機、iPhone等物品，大嗆「歡迎抵制」。反擊影片曝光後，也讓一票粉絲笑稱，「這個男人太狠了直接開地圖炮」「接下來是各大品牌的聯合公開澄清記者會」。