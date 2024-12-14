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▲韓國總統彈劾流程一次掌握。（圖／NOWnews社群中心製作）

韓國國會今(14日)針對總統尹錫悅彈劾案進行第二次投票，稍早結果出爐，同意彈劾票數達204票，大於彈劾門檻，尹錫悅確定遭彈劾被停職，接下來的流程會是如何？根據韓國憲法對於彈劾案的後續規定來看，尹錫悅彈劾案通過後，總統將立刻被停職，由國務總理韓悳洙代理總統職務，同時將彈劾案移送憲法法庭審理。審理過程包括蒐證、證人質詢與法律討論，將聽取國會司法委員會主席以及被彈劾公務人員或辯護團隊口頭陳述，一般預料，近來態度強硬的尹錫悅也將會在憲法法院庭上自我辯護，審理所需時間最長可能達180天。結果將如何裁定？在憲法法庭9名大法官之中必須有6人同意才可通過，儘管憲法法庭已經將審理彈劾案的最低人數降至7名大法官，然而目前南韓憲法法庭僅有6名大法官，另有3位缺額待補，目前還無法確定韓國憲法法庭是否會在此情況下審查彈劾動議，或是在接下來由國會提出的大法官人選補上後才進行。韓國大法官是由總統任命3人、最高法院院長任命3人、國會推選3人的方式組成，目前空缺的3席為國會推舉人選，朝野先前對人選並無共識，導致遲遲無法提出，國會推選出的人選也必須由總統任命通過，在尹錫悅遭彈劾情況下，預計代理總統職務的總理韓悳洙代行任命，但他是否會如期任命新的大法官，目前也是變數。若憲法法院審理通過國會彈劾決議，尹錫悅將會被罷免成功，總統被罷免後的60天以內，須進行總統大選，期間仍由韓悳洙代為行使總統職權。盤點韓國總統歷來被國會彈劾的歷史，過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，盧武鉉總統因涉嫌違反選舉法，被國會通過彈劾案，朴槿惠則是因因「親信干政醜聞」而遭國會通過彈劾；當時憲法法院分別在彈劾案通過63天及91天後做出裁定，盧武鉉彈劾案遭駁回，朴槿惠彈劾成立。