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▲羿麗總經理黃維文表示，這款隱藏式IH爐，以創新設計顛覆傳統烹飪設備，徹底改變中島廚房的空間規劃和使用體驗。（圖／羿麗提供）

▲羿麗發表「隱藏式IH爐」讓石板材也能導熱，且爐具隱而不見，創造IH爐界設計突破新高峰熱，震撼全場。（圖／羿麗提供）

2024台北國際建築建材暨產品展於南港盛大舉行，羿麗智能創見以台灣品牌EASY再放異采。羿麗發表「隱藏式IH爐」讓石板材也能導熱，且爐具隱而不見，創造IH爐界設計突破新高峰熱，震撼全場，成為展會焦點。羿麗表示，這款隱藏式IH爐，以創新設計顛覆傳統烹飪設備，徹底改變中島廚房的空間規劃和使用體驗。羿麗智能創見總經理黃維文表示，隱藏式IH爐無需挖孔，優雅地隱藏於檯面下方，讓中島更加整潔、美觀，實現膳食備料、美味烹飪一體化，讓廚房空間升級 。其作法是，只要運用石板材適配，可以打破材質限制，即使厚重石板檯面也能穩定高效加熱，讓中島成為真正的烹飪核心，且具備多重安全設計搭配強效加熱功能，實現料理便利性與安全性的完美結合。黃維文說，羿麗的隱藏式IH爐，目前已與多家國內外知名瓷磚與石板材廠商攜手合作，是高端住宅設計與廚房設備的理想選擇，成為中島廚房的新寵兒。羿麗智能創見以MIT台灣製造為自豪，從創新技術到高品質設計，不僅重塑IH爐的定義，更為台灣品牌EASY在世界IH爐市場上樹立新標竿，從發明3DIH食神爐、隱藏式IH爐到整合智能廚房設備，推出國內唯一TURBO雙馬達抽油煙機，引流爆發性吸力，迅速清除油煙，確保廚房更健康空氣品質。羿麗智能創見以「灶爐香、詠流傳」為理念，持續深耕廚電市場，以不斷創新的產品，陪伴每個家庭打造更安全、節能、健康、舒適、更美好的智能廚藝生活空間。更多產品資訊可至官網 www.3dih.tw 加入好友得購物金300元。