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▲冬至建議讓自己在晚間23時之前入睡，讓自己迅速恢復元氣，避免來年運勢受到影響。（示意圖／翻攝自Pixabay）

2024年冬至即將於12月21日到來，交節氣時間為下午17時20分20秒，也就是農曆十一月（大）廿一。命理師柯柏成指出，各朝曆法將歲首的月份有所變化，可以得知有很長一段時間是以冬至作為過年，才會有民俗說「冬至大如年」。而在冬至這天，可以透過靜坐冥想、誦經或早睡來開運，業務也可以在當晚亥時擺已開光的文昌塔或文昌筆，有機會在年底前讓獎金倍增。柯柏成近日在臉書粉專發文，表示北半球在冬至這天黑夜最長、白晝最短，之後白晝就會每天逐漸變長，一直延續到夏至。對應易經的十二消息卦，冬至為地雷復卦的開始，極陰的坤卦已經過去，這之後將一陽來復。因此柯柏成建議，在冬至這一天的子時（晚間23點至凌晨1點），可以進行靜坐冥想至少15分鐘，讓自己獲得天地宇宙的一陽來復，為來年的開運集聚能量，不習慣靜坐冥想的，念佛持咒乃至於誦經都是非常理想的。若是想再簡單一點，柯柏成透露可以讓自己在晚間23時之前入睡，讓自己迅速恢復元氣，避免來年運勢受到影響。另外，在今年冬至的亥時（晚間21點到23點），在奇門遁甲裡屬於難得的「日月並行格」，若有升官、考試、求職的需求，可於家中或書房的東方擺上已開光的文昌塔或文昌筆，一直到明年放榜、錄取，對於增強考運有相當顯著的效果。不只考生，柯柏成點名，工作是業務性質的民眾也可以試試看，「年底前催動一筆大訂單，讓自己的獎金倍增也是相當有效果的。」