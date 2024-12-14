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▲《不一樣又怎樣》MV探討多元議題，找來蔡依林、林心如接吻。（圖／蔡依林 Jolin Tsai YouTube）

▲蔡依林將參與安室奈美惠引退的最後舞台。（圖／資料照）

▲蔡依林新專輯即將推出，歌迷可好好期待。（圖／記者李政龍攝）

天后蔡依林近日出席活動透露，將於明年春天發行新專輯，屆時會同步分享演唱會計畫。而回顧她過往的專輯，發現她第13張專輯《呸》已經正式邁入發行10週年，這張專輯創下許多紀錄，不僅在第26屆金曲獎中一次入圍10項大獎，還被外媒封為「華人大舞曲家」，令人印象深刻的還有她這張專輯特別找來安室奈美惠跨國合作，更和林心如激情女女吻，探討多元成家議題，震撼外界。蔡依林斥資新台幣6千萬在2014年推出專輯《呸》，一推出不僅受到許多粉絲喜愛，在台灣銷量超過8.5萬張，是當年度唱片銷量第4名，也是當年台灣女歌手中唱片銷量第一名，獲得廣大音樂人好評，《彭博商業周刊》更將其封為「華人大舞曲家」。該張專輯也受到金曲獎青睞，一舉入圍10項大獎，是單張入圍最多獎項的專輯之一，最後她也拿下最佳國語專輯獎和最佳演唱錄音專輯獎，資深音樂人小安更憑藉《唇語》一曲拿到最佳單曲製作人獎。提到專輯內的曲目，其中〈I'm Not Yours〉，蔡依林首度與國外作曲團隊合作寫歌，還和安室奈美惠跨國合作，話題性十足，更驚人的是，MV故事改編自唐朝文人薛漁思的傳奇小說《板橋三娘子》，2人便一起扮成古裝美人，在台中霧峰的古蹟林家花園拍攝。她們的合作在演唱會後也沒有結束，2015年蔡依林「PLAY世界巡回演唱會」還找來安室奈美惠一起攻蛋，雙女神穿著超辣旗袍登台，瞬間電暈台下所有粉絲。該張專輯的創舉不只如此，〈不一樣又怎樣〉探討當時話題最熱的多元成家議題，鼓勵同性伴侶，寫詞人林夕創作時，特別將2個真人真事故事寫進歌詞中，MV也特別找來演員林心如合拍，和蔡依林上演唯美女女戀，2人在畫面中的親暱一吻更是吻出熱烈話題。〈第三人稱〉MV則找來香港影后劉嘉玲，以「第三人稱」看著在裡面飾演女導演的蔡依林，蔡依林在詮釋〈第三人稱〉時，也說自己是「跳脫一個狀態，自己觀察自己」的感覺。蔡依林專輯《呸》已經過了10年，她也即將在明年推出新專輯，透露專輯通過一個「產道」之後，現在發展很順利，且因為「她唱得太開心」，這次還多追加一首歌，也就是說屆時將有11首歌曲，「明年春天將和大家見面。」還透露演唱會的內容已經和新專輯一起交出去了，所以會同步計畫。