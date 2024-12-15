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大谷外野飛球變全壘打 也是聯盟第一

MLB美國職棒大聯盟2024年賽季落幕，不少球迷仍然想念有大谷翔平比賽的日子。近期日本媒體盤點大谷翔平本季的暴力全壘打，包括毋庸置疑全壘打和外野飛球變成全壘打的比例，前者果然是名列前茅的存在。如果本季你曾聽大聯盟英文轉播，可能會對解說員Stephen Nelson大喊「No Doubt！」的聲音印象深刻。這句話直譯是「毫無疑問」，但在棒球術語中，也代表著「即使在全30座球場，這球也一定是全壘打」。根據日本記者丹羽政善報導，大谷本季的「毋庸置疑全壘打」數量達33支，位列聯盟第一。曾一度被Aaron Judge（洋基）超越，但最終大谷以2支之差勝出。第三名是Juan Soto（上一季洋基，季後轉隊大都會），打出26支。除了那種「一擊定乾坤」的全壘打，大谷還有一類令人驚艷的全壘打——那些看似只是「外野飛球」卻最終跨越全壘打牆的打——8月23日，他擊出賽季第40號全壘打，這是一記再見滿壘本壘打，也完成了「40-40」的壯舉。儘管當時那次打擊，他的擊球仰角達到35度，看似揮棒過高，加上洛杉磯夜晚濕氣重，球速理應有所下降，但大谷的打球依舊奇蹟般飛出場外。這也讓洛磯隊總教練Bud Black 感嘆：「翔平的每一記外野飛球，都讓人覺得可能會變成全壘打。」本季大谷打出的148記外野飛球中，有54記成為全壘打，比例高達36.5%。若將所有飛球計入，大谷的本壘打率達28%，雖低於Judge的32.2%，但已經極為出色。