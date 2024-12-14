我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孝琳為新北歡樂耶誕城彩排，預告一系列曲風多元的演出絕對讓粉絲滿意，也被問到未來有無機會合作同場演出的樂團「八三夭」，她笑回：「合作部分沒辦法單方面確定，很期待他們的表演！」（圖／記者陳明安攝影）

▲孝琳不吝嗇透露年度計劃進度，有望明年會有全新專輯跟演唱會，相當期待唱新歌給台灣歌迷聽。（圖／記者陳明安攝影）

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」一連兩天熱鬧登場，今日邀來有「韓國碧昂絲」美稱的孝琳來台開唱擔任壓軸，今（14）日稍早她一抵達台灣就立刻趕到現場進行彩排，受訪時表示今年能跟台灣粉絲度過聖誕節非常幸福，透露將帶來最新歌曲送給大家，預告一系列曲風多元的演出絕對讓粉絲滿意，「希望表演超出大家的期待！」同時被問到與夯團「八三夭」同場演出的感想如何？她表示非常喜歡〈想見你〉這首歌，而未來有無機會合作？她露出一抹神秘笑容，給出答案了，「合作部分沒辦法單方面確定，很期待他們的表演！」演唱會時間正碰上冷氣團來襲，孝琳對此不感到特別冷，「比韓國暖活」，不過仍想要吃台灣的火鍋暖暖胃，「非常喜歡吃火鍋！」見她興奮地喊，此外，這也讓孝琳想起前年來台唱跨年晚會，當時比現今冷得許多，因此今年特別在表演服裝上花了不少心思，孝琳表示想要同時擁有聖誕節的感覺，又要兼顧自己的喜好與風格，「等下正式舞台看到就會知道了」，大吊歌迷胃口。除了登上新北歡樂耶誕城的舞台，孝琳聖誕節會不會和「SISTAR」團員們聚會玩樂也成為外界關注話題，她坦言近日都是個人活動比較多，「聖誕節要相遇會比較困難，但過年之後會再約見面」，至於新年年度計劃孝琳也不吝嗇透露，雖目前還沒有詳細規劃進度，不過有望明年推出全新專輯跟演唱會，自己也相當期待唱新歌給台灣歌迷聽。事實上，孝琳今年2月就來台舉行個人售票演唱會和台灣粉絲相見，歌唱實力及強大舞台魅力，完全征服台下所場歌迷，孝琳也多次讚揚台灣是熟悉又親切的地方，粉絲熱情反應讓她每次表演都很興奮，這次登上新北歡樂耶誕城舞台，期待帶來截然不同令觀眾耳目一新的演出。