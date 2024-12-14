奇美博物館「2024聖誕週末」系列活動包含上百場節目與上百攤美食，還可瘋耶誕舞會、聽耶誕音樂、看耶誕表演、逛耶誕市集等。今天下午登場，第一天就湧入大批人潮，奇美博物館還於臉書不斷更新公告停車場數量，果然活動開始沒多久，就已爆滿，館方也建議多搭乘交通工具。
奇美博物館今年聖誕週末主題是「奇美珍藏．華麗盛宴」，靈感來自於特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」，取其「繁榮」意象，由耶誕老人化身東道主，邀請民眾參與兼具藝術、音樂、美食與娛樂等感官效果的佳節派對。
除此之外，期間限定奇美名琴饗宴，珍藏的皇家名琴在音樂廳首次競演華麗登場，另有嶄新推出的歐式水景庭園的DJ派對，每天超過25場表演除管樂、弦樂、爵士等多元音樂類型，博物館大廳也有西洋劍展演等精彩演出，堪稱超強聖誕企劃。
館外「聖誕市集」1百多攤位提供多樣美食，包含捷絲旅、On Live炸雞現場、冒煙的喬、迪記法式豬舌飯等名店，大多推出「聖誕限定餐點」，菜色包含牛排、海鮮燉飯、三明治、漢堡等。而奇美博物館的活動指標「幸福聖誕樹」，日夜都有大批遊客拍照自拍，晚間燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目。
📍奇美博物館「聖誕週末」活動相關資訊
地點：奇美博物館（臺南市仁德區文華路二段66號）
日期：12月14、15日，12月21、22日
時間：下午14:00到晚上22:00
票價：現場票300元、預售票250元；12歲以下持有效證件免費。
預售票:可至Klook、kkday、ibon售票系統、Trip.com、易遊網購買
當日票：奧林帕斯橋、文賢戶外售票口（每日9:30-20:30）。
📍奇美博物館「2024聖誕週末」交通資訊
▪️台鐵
臺南保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
臺南保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車 （紅3、紅3-1、紅4）
▪️高鐵
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
高鐵臺南站 > 搭乘 高鐵快捷公車（H31臺南市政府線）約 15 分鐘抵達
▪️公車
幹支線公車－紅線：（紅3、紅4）、都會公園藝文公車：（紅3-1）（僅例假日行駛）
市區公車：5號
高鐵快捷公車：H31台南市政府線
📍奇美博物館「2024聖誕週末」停車資訊
P1 台一南停車場：提供大客車、小客車停放
P2 台一北停車場：提供小客車停放
P3 文華停車場：提供機車停放
P4 文賢停車場：提供小客車、機車、自行車停放
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除此之外，期間限定奇美名琴饗宴，珍藏的皇家名琴在音樂廳首次競演華麗登場，另有嶄新推出的歐式水景庭園的DJ派對，每天超過25場表演除管樂、弦樂、爵士等多元音樂類型，博物館大廳也有西洋劍展演等精彩演出，堪稱超強聖誕企劃。
館外「聖誕市集」1百多攤位提供多樣美食，包含捷絲旅、On Live炸雞現場、冒煙的喬、迪記法式豬舌飯等名店，大多推出「聖誕限定餐點」，菜色包含牛排、海鮮燉飯、三明治、漢堡等。而奇美博物館的活動指標「幸福聖誕樹」，日夜都有大批遊客拍照自拍，晚間燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目。
📍奇美博物館「聖誕週末」活動相關資訊
地點：奇美博物館（臺南市仁德區文華路二段66號）
日期：12月14、15日，12月21、22日
時間：下午14:00到晚上22:00
票價：現場票300元、預售票250元；12歲以下持有效證件免費。
預售票:可至Klook、kkday、ibon售票系統、Trip.com、易遊網購買
當日票：奧林帕斯橋、文賢戶外售票口（每日9:30-20:30）。
📍奇美博物館「2024聖誕週末」交通資訊
▪️台鐵
臺南保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
臺南保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車 （紅3、紅3-1、紅4）
▪️高鐵
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 步行約 15 分鐘抵達
高鐵臺南站 > 轉乘 臺鐵沙崙線 至 保安火車站 > 保安轉運站 搭乘公車（紅3、紅3-1、紅4）
高鐵臺南站 > 搭乘 高鐵快捷公車（H31臺南市政府線）約 15 分鐘抵達
▪️公車
幹支線公車－紅線：（紅3、紅4）、都會公園藝文公車：（紅3-1）（僅例假日行駛）
市區公車：5號
高鐵快捷公車：H31台南市政府線
📍奇美博物館「2024聖誕週末」停車資訊
P1 台一南停車場：提供大客車、小客車停放
P2 台一北停車場：提供小客車停放
P3 文華停車場：提供機車停放
P4 文賢停車場：提供小客車、機車、自行車停放