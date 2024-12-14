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統一發票開獎時間在每個單數月的25日，若能中獎不論大小獎都很幸運，但可千萬別因為發票模糊或損壞錯失兌獎機會。財政部國稅局提醒，若遇到發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可持正本發票前往開立該發票的商家申請協助；若發票影像模糊但號碼可以辨識，可使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或至「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼進行對獎，只要號碼正確，系統就會自動對獎。財政部中區國稅局指出，如果遇到發票字跡模糊、損壞而無法兌獎，可以持該正本發票前往開立該發票的商家申請協助。「電子發票」商家將根據原交易紀錄補印發票證明聯，「傳統發票」商家則提供蓋有統一發票章的存根聯影本，這是兌獎的重要依據。若是發票影像模糊，但號碼可以辨識，可以使用「統一發票兌獎APP」掃描發票，或至「財政部稅務入口網」手動輸入發票號碼進行對獎。只要號碼正確，系統就會自動對獎。不過，為避免發票遺失或模糊，國稅局建議，在消費時可使用雲端發票載具如手機條碼、會員卡等，商家會將發票直接存入您的雲端帳戶，不僅減少紙張浪費，還能隨時掌握發票資訊!更便利的是，只需要在每次開獎前至「電子發票整合服務平台」設定領獎帳戶，若中獎，獎金將自動匯入，不會錯過成為千萬富翁的機會。