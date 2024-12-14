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中國大陸國台辦昨日證實，逮捕3名一貫道信徒涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，海基會秘書長羅文嘉喊話台北市長蔣萬安藉雙城論壇向陸方反應，遭到台北市政府與藍營質疑，「對話管道沒了」、「無事民進黨，有事國民黨」。對此，海基會今日澄清表示，在第一時間與家屬會面並協助家屬，同時透過正式與非正式管道，要求對岸通報我方。海基會表示，有關台灣一貫道道親在陸被捕一事，本會於接獲陳情後，即本於職責在第一時間與家屬會面並協助家屬，同時透過正式與非正式管道，要求對岸依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報我方。海基會表示，對岸將本案視作高度機密，直到昨天海基會記者會後才匆匆回覆。台北市政府與國民黨籍市議員，針對本案的相關回覆，似乎表示這三位長者不是台北市民？還是他們不該被關注？海基會強調，海基會當然有各種不同管道，但面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助，請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持。