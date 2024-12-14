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立法院12日召開全院委員會，對司法院大法官被提名人進行詢答。國民黨立委徐巧芯在詢答時揭露被提名人廖福特土地濫用爭議，有違建洗車場還有違法停車場。徐巧芯今（14）日表示，收到陳情民眾以及廖福特的鄰居致贈「電爆廖福特！」花籃，感謝她揭露「學者」的真面目。徐巧芯在詢答時，先是曬出廖福特財產申報表，詢問是否有這塊土地，現在在做什麼樣的營運？做停車場是否符合規定？廖福特說，好像是做洗車場，承租人有跟他說，有依據法律規定進行。「我目前為止沒有了解他有其他違法。」徐巧芯曬出現場照片，直指這就是違法的，因為有違建，廖福特反駁說，「他後來改成布篷」。徐巧芯轟，這就是知法玩法，廖福特根本就一直都知道，早就被檢舉很多次，布篷洗車場就是違章建築，很多居民都檢舉還遲遲不改善。徐巧芯痛批，109年就查報，一直到112年才拆除頂棚，甚至現在部分時間依然是違建，「作為大法官提名人，自己財產都違法了，要怎麼相信做大法官會公平公正」？徐巧芯更指出，連Google Map上的評價也是負評滿滿，怒批「憑什麼當我們國家的大法官？」徐巧芯今日在臉書表示，在質詢大法官提名人廖福特後，包含陳情人許小姐、廖福特的鄰居，都送來了花籃，感謝揭露「學者」的真面目。