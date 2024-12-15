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▲雪、霰、霜與霧淞都是一種「固態水」，也就是冰，只是因為形成過程不同，因而出現不同名稱。（圖／玉山觀測站提供）

▲雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶​，最終形成一片雪花。（圖／中央氣象署提供）

▲含有水氣的空氣塊接觸到的表面溫度低於零度，就會凝華成冰，形成「霜」。（圖／玉山氣象站提供）

▲冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下。（圖／玉山氣象站提供）

▲霧淞是「過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰」，並在物體表面出現結晶。（圖／中央氣象署提供）

冬天來襲氣溫越來越低，冷氣團一波一波南下侵台，後續可能還有寒流來襲，近期台灣玉山、合歡山等高處也開始出現霜、霧淞等自然景象，不久後也有望追雪，《NOWnews》也透過本文說明「雪、霜、冰霰、霧淞」等美景如何分辨、成因，以及發生條件等。中央氣象署說明，「溫度」和「水氣」的交互影響，是導致雪、冰霰、霧淞等自然景象發生的主要原因，​。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體​，在特定溫度等條件下，​​「液態水表面蒸發的氣態水」​速度高於「​冰晶表面蒸發的氣態水​」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花​。雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，​會有六角、柱、扇、針狀等變化，​在氣象觀測上，「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。霜也是固態水之一，可以是片狀或樹枝狀，霜的形成過程與露相同，都是含有水氣的空氣塊遇到低溫表面所產生的凝華現象。如果接觸到的表面溫度高於零度、低於露點，則水氣便凝結成水，出現「露珠」；冰霰形狀是球粒狀或近圓錐狀，直徑在2至5毫米，如果雲中同時存在過冷水滴（低於零度但仍未結冰的液態水）、冰晶或塵埃，，當這類冰粒成長到一定大小後，就會如同降雪一樣墜落地面，且墜落速度比雪快。霧淞看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同，兩者的差別在於，霜是水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞形成的原因，當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。​