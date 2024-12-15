冬天來襲氣溫越來越低，冷氣團一波一波南下侵台，後續可能還有寒流來襲，近期台灣玉山、合歡山等高處也開始出現霜、霧淞等自然景象，不久後也有望追雪，《NOWnews》也透過本文說明「雪、霜、冰霰、霧淞」等美景如何分辨、成因，以及發生條件等。
中央氣象署說明，「溫度」和「水氣」的交互影響，是導致雪、冰霰、霧淞等自然景象發生的主要原因，雪、霰、霜與霧淞都是一種「固態水」，也就是冰，只是因為形成過程不同，因而出現不同名稱。
🟡雪的成因
雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶，最終形成一片雪花。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體，在特定溫度等條件下，「液態水表面蒸發的氣態水」速度高於「冰晶表面蒸發的氣態水」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花。
雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，會有六角、柱、扇、針狀等變化，在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」。「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。
🟡霜是什麼？
霜也是固態水之一，可以是片狀或樹枝狀，通常出現在「晴朗無風」或「微風」的夜晚，地表岩石或植物葉面上所出現的結冰現象。
霜的形成過程與露相同，都是含有水氣的空氣塊遇到低溫表面所產生的凝華現象。如果接觸到的表面溫度高於零度、低於露點，則水氣便凝結成水，出現「露珠」；若低於零度也低於霜點，則水氣將凝華成冰，形成「霜」。
🟡冰霰是什麼？
冰霰形狀是球粒狀或近圓錐狀，直徑在2至5毫米，冰霰不像雪有結晶構造，所以質地比雪鬆散、容易裂解。
如果雲中同時存在過冷水滴（低於零度但仍未結冰的液態水）、冰晶或塵埃，當過冷水滴接觸到冰晶或塵埃，會以冰晶或塵埃為凍結核，立刻在表面結冰形成冰粒，當這類冰粒成長到一定大小後，就會如同降雪一樣墜落地面，且墜落速度比雪快。
🟡霧淞是什麼？
霧淞看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同，兩者的差別在於，霜是水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是「過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰」，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。
霧淞形成的原因，當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，恰好遇到離地表較高的樹枝或其他物體，過冷水滴就會在物體表面出現結晶。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。
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🟡雪的成因
雪主要是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶，最終形成一片雪花。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體，在特定溫度等條件下，「液態水表面蒸發的氣態水」速度高於「冰晶表面蒸發的氣態水」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花。
雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，會有六角、柱、扇、針狀等變化，在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」。「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。
🟡霜是什麼？
霜也是固態水之一，可以是片狀或樹枝狀，通常出現在「晴朗無風」或「微風」的夜晚，地表岩石或植物葉面上所出現的結冰現象。
霜的形成過程與露相同，都是含有水氣的空氣塊遇到低溫表面所產生的凝華現象。如果接觸到的表面溫度高於零度、低於露點，則水氣便凝結成水，出現「露珠」；若低於零度也低於霜點，則水氣將凝華成冰，形成「霜」。
🟡冰霰是什麼？
冰霰形狀是球粒狀或近圓錐狀，直徑在2至5毫米，冰霰不像雪有結晶構造，所以質地比雪鬆散、容易裂解。
如果雲中同時存在過冷水滴（低於零度但仍未結冰的液態水）、冰晶或塵埃，當過冷水滴接觸到冰晶或塵埃，會以冰晶或塵埃為凍結核，立刻在表面結冰形成冰粒，當這類冰粒成長到一定大小後，就會如同降雪一樣墜落地面，且墜落速度比雪快。
🟡霧淞是什麼？
霧淞看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同，兩者的差別在於，霜是水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是「過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰」，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。
霧淞形成的原因，當近地表處有一團內部以過冷水滴為主的霧氣，受空氣流動而隨風向在地面附近移動時，恰好遇到離地表較高的樹枝或其他物體，過冷水滴就會在物體表面出現結晶。霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。