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▲台北萬豪酒店INGE’S Bar&Grill 跨年夜「高空跨年派對」，門票每位2,000元+10%。（圖／台北萬豪提供）

▲台北寒舍艾美酒店今年跨年夜推出「炫彩魅影」跨年夜派對。（圖／取自台北寒舍艾美臉書）

▲台北遠東香格里拉的馬可波羅酒廊，看得到台北101，12月31日跨年夜將舉辦「極光炫彩跨年狂歡派對」。（圖／取自台北遠東臉書）

▲台北君悅酒店同樣有舉辦兩場跨年派對。（圖／台北君悅提供）

▲新竹喜來登2025光之舟跨年派對提供多達25款以上精緻派對美食吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）

▲台中日月千禧酒店選於24樓的極炙牛排館，推出以千禧風華港風為主題舉辦跨年派對。（圖／日月千禧提供）

▲高雄英迪格酒店裡高雄唯一全露天酒吧 Pier No.1，將於12月31日舉辦「Wild White 炫光霓虹」跨年派對。（圖／高雄英迪格提供）

▲高雄萬豪酒店「2025璀璨星夜跨年派對」，將於1100吋的巨幅LED螢幕即時轉播義大世界長達999秒的跨年高空煙火秀。（圖／高雄萬豪酒店）

▲高雄承億酒店推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」。（圖／承億酒店提供）

▲花蓮潔西艾美渡假酒店推出SKY BAR跨年派對活動。（圖／花蓮潔西艾美提供）

迎接2025年到來，全台各大飯店都推出跨年派對，其中有可以欣賞101煙火並一同倒數的飯店，高雄則也有高空露天派對，幾乎都有熱力音樂搭配豐盛餐食，且能酒水暢飲。《NOWnews今日新聞》整理全台10家飯店跨年派對，詳細資訊一次看。備受矚目的「高空跨年派對」將於12月31日晚間10時起開放入場，每位2,000元+10%，內含法國酩悅香檳乙杯與點心小食乙份，現場除了邀請熱力DJ超嗨演出，賓客可於戶外高空露臺欣賞270度台北天際線絕美夜景，遠眺台北101璀璨跨年煙火與松山機場遼闊景色，還能近距離欣賞摩天輪景致。入場門票為站票，座位區最低消費雙人1萬元+10%。推出「炫彩魅影」跨年夜派對，12月31日22:00 酒水暢飲搭配經典動作電影，午夜可登上頂樓，零距離欣賞 101 煙火秀。QUUBE 跨年派對： 於5樓 QUUBE，價格每位3,080元+10%、大包廂（10位）：每間3萬5,000元。另有限定101煙火券，12月31日當日館內用餐、住房的貴賓，可以超值優惠800元起，加購「101煙火券」在酒店頂樓與朋友共享專屬視角，見證台北夜空最美時刻。12月31日跨年夜於馬可波羅酒廊，晚間9點起舉辦「極光炫彩跨年狂歡派對」，動感音樂與炫彩燈光打造歡樂氛圍，盡享精選義式派對美食與美酒，第一排座位區能更清楚看到台北101，每桌3萬888元+10%元起，第二排座位區每桌1萬88元+10%起。伴隨台北101絢爛的跨年煙火，與好友共舉杯。「𝐙𝐈𝐆𝐀 𝐙𝐀𝐆𝐀」推出「威尼斯嘉年華．跨年派對」，晚上𝟏𝟎點 – 凌晨𝟐點，邀請到變裝皇后跩姬、honeyji、小花、飛俐冰人氣DJ Kenta熱力演出，嗨玩跨新年。享有紅白酒、啤酒、氣泡酒無限暢飲3小時，每位2980元+10%。𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫𝐬 歡飲廊推出「熱音嗨玩．跨年派對」晚上𝟗:𝟑𝟎 – 凌晨𝟏點，有麥卡倫特調等酒精暢飲𝟑小時，備有𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐁𝐀𝐍𝐃質感夜總會、直擊台北𝟏𝟎𝟏，每位𝟐,𝟎𝟐𝟓元+𝟏𝟎%今年以「光之舟跨年派對」為活動主題，12月31日晚間8點半至12點半在飯店東館2樓光吧舉辦跨年派對，「活力無限站票」原價1,580元，12月22日前購票即享81折早鳥優惠價1,280元，派對提供紅酒、白酒、氣泡酒與生啤酒，共四款酒類無限暢飲，多達25款以上精緻派對美食吃到飽，包含龍蝦千層麵、美國極黑和牛漢堡、海膽多拿滋等，另邀請超級星光大道人氣歌手─徐詠琳及Live Band樂團帶來一連串熱鬧曲目歌唱表演嗨唱全場。選於24樓的極炙牛排館，於12月31日18:00~2025年01月01 日01:00，以千禧風華港風為主題舉辦跨年派對，每位3,800元+10%，除了晚餐時段有豐盛饗宴，餐後派對提供特色調酒港式凍檸茶、鹹檸七、鴛鴦奶茶、82年的拉菲以及台灣啤酒、可樂、雪碧暢飲，且邀請樂團演唱耳熟能詳的粵語歌曲。還有機會抽中酒店日月客房住宿券、極炙牛排館午間品味套餐券、饗樂全日餐廳午餐自助百匯餐券或吉祥物水獺公仔一對，僅參加派對每位站票1,000元+10%、22:00開放入場。高雄唯一全露天酒吧 Pier No.1將於12月31日舉辦「Wild White 炫光霓虹」跨年派對，結合自由揮灑的螢光霓虹彩繪主題與打卡點，入場即享精選酒水暢飲，由MC熱場帶領四小時不斷電 DJ SHOW演出。超早鳥優惠單人票1888元，雙人套票原價4,000 元，VIP包廂2萬4000元起加贈氣泡酒、香檳及星級主廚特製餐點。將於12月31日舉辦「2025璀璨星夜跨年派對」，跨年派對單人原價1,880元，12月15日前享有早鳥優惠價1,780元。也有團體優惠，六人優惠價1萬80元，十人優惠價1萬6,800元，每人平均只要1,680元期間供應精緻小點與飲品暢飲，更設置多個主題活動讓賓客同歡。倒數時將透過1100吋巨幅LED螢幕即時轉播義大世界長達999秒的跨年煙火，點燃2025年的璀璨開端。當晚更精心準備豪禮抽獎，獎項囊括餐飲禮券、住宿券及SPA體驗券，超過20項的獎品，總價值逾10萬元，最大獎可免費入住套房乙晚。推出雙舞台跨樓層跨年派對「Battle to 2025」，12月31日晚間 0９:30～2025年1月1日凌晨01:00，24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池旁規劃為電音派對，由DJ甜心Lighley心恩、Candice糖糖、Ellie 及四位女Dancer輪番演出。27樓則為高空饒舌派對，邀請綜藝天王吳宗憲之子鹿希派擔綱主持，饒舌界天菜SOWUT、ANBA、PNC、大成、6yi7 接力登場。承億酒店跨年派對「Battle to 2025」即日起至12月8日限時限量開賣早鳥票優惠，早鳥暢飲站票1,900元/人、早鳥四人桌暢飲坐票1萬5,000元/桌，無論購買哪個票種，皆可在24樓與27樓享暢飲。素有「花蓮101」之稱的花蓮潔西艾美渡假酒店，為讓花蓮在地賓客也能一同感受到充滿跨年的氛圍，SKY BAR特別熱情開賣跨年派對活動，每人僅需門票1,000元即享入場資格，能在25樓的高空眺望一望無際的太平洋，更可欣賞當日限定的Live band樂團表演、欣賞絢麗煙火，同時門票可完全折抵消費。雙人入場更推薦「紫耀艾美套餐」，享紅、白酒或香檳乙瓶，炸物套餐乙份。