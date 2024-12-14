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韓國國會今(14日)下午以204票的同意票數，通過總統尹錫悅彈劾案，尹錫悅14日下午在彈劾案通過後立即發表聲明稱，「我絕不會放棄」、「直到最後一刻，我都將為國家竭盡全力」。根據韓聯社與朝鮮日報報導，尹錫悅在彈劾後首度透過影片公開露面，在「致國民的訊息」的最新聲明表示，今天他看到國會通過彈劾法案時，想起了2021年6月29日，第一次宣布參政的場景。尹錫悅在聲明中感嘆，「這個國家的自由民主和法治已經崩潰」，回溯上任前年輕人和中小企業主對這個國家相當沮喪，且充斥著全國，他抱持著韓國民眾的期待進入政界，自此全力以赴一刻也不停歇，他發現小企業主因前朝政府的政策不斷哀嚎，年輕人和一般民眾也受困低薪問題和鉅額房貸。尹錫悅自認自己一點一點地解決問題，讓經濟重拾活力，出口逐漸復甦，也建立更為堅實的核電生態系統，實現核能合作和核能出口，推動多項改革政策，但因在選舉結果中仍處於不利的位置，而導致多項政策未能實施。尹錫悅聲稱，當他想到為人民好的政策受到阻礙時，就為此徹夜難眠，日以繼夜地加強韓美日三方合作，擴展國際外交視野，帶著韓國在國際商貿取得成績時，有種難以言喻的巨大成就感，看著韓國國際地位不斷提升，安全和經濟實力不斷加強，自己也能忘記許多疲勞。尹錫悅感嘆，如今，這段艱辛卻又幸福、艱難卻又多有收穫的旅程暫時停止了，他感到很沮喪，迄今為止的努力可能變成徒勞無功。但他強調，自己現在雖然停下來，但與人民一起走向未來的旅程絕不能夠停止。他絕不會放棄，會為國家竭盡全力直到最後一刻，同時記得所有對他的批評、鼓勵和支持。最後，他也向所有政府公職人員喊話，現在是艱困時期，希望大家能堅守崗位，履行好自己的職責，請大家以代總統為首，齊心協力，盡全力保護人民的安全與幸福。最後也將矛頭指向在野黨，呼籲大家重視並努力完善政治文化和政治制度，使政治從失控、對抗的政治轉變為共同商議、深思熟慮的政治。