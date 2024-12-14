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▲「南科童趣嘉年華」今天在新市區南科考古館廣場展開，主辦單位估計，約有五千人次民眾到場參加。(圖／南市府提供)

每年12月是台南的耶誕跨年月，「2025台南耶誕跨年系列活動」，首場活動「南科童趣嘉年華」今（14）日在新市區南科考古館廣場展開，主辦單位估計，約有五千人次民眾到場參加。市長黃偉哲表示，今年耶誕跨年系列活動首度於新市區南科考古館辦理，期盼透過全家皆宜的親子活動，滿足、營造民眾美好的記憶與感動，也希望未來能在此舉辦更多活動。近年來受惠於南科產業鏈的成長，南科周邊行政區人口、年輕家庭有成長趨勢，「2025台南耶誕跨年系列活動」，今天首登場的「南科童趣嘉年華」內容非常豐富，除了有小丑彥彥的氣球秀，還有兵兵姐姐帶動跳，同時邀請「如果兒童劇團」帶來精彩且寓教於樂的「愛party的蚱蜢」演出，並搭配周邊豐富的表演及闖關活動，副議長林志展亦到場同樂。黃偉哲也特別前來與大家同樂，同時帶來耶誕禮物，大小朋友爭相索取，黃偉哲表示，自己很喜歡參加親子活動，看到現場小朋友欣賞兒童劇、參與帶動跳或是與小丑彥彥玩遊戲互動的過程，尤其聽到小朋們的嬉笑聲及看到他們的笑容，令人感到安慰、也紓解了疲憊。黃偉哲強調，市府利用有限的資源，盡情與市民一起造夢，做無限的想像，希望讓市民們得到最好、最優質的娛樂享受。今年南市耶誕跨年系列活動有 3場親子活動及3場大型演唱會，除了有來自多個國家、30幾組高人氣卡司的表演，期望持續帶動外縣市粉絲來台南追星、觀賞創造偶像商機，親子場的舉辦也不馬虎，都邀請國內知名的親子劇團、知名街頭藝人帶來寓教於樂且多元的互動表演，讓參與的大小朋友都度過愉快的周末。主辦單位新聞及國際關係處提醒，今天無法前來參加「南科耶誕童趣嘉年華」的大小朋友，還有兩場親子活動，同樣精彩，分別是明（15）日在麻豆區總爺藝文中心登場的「親子午野餐」，以及22日在新營區民治市政中心南瀛堂廣場推出的「南瀛耶誕童樂會」，除了有闖關遊戲，兒童劇團演出，還有溜溜球、泡泡派對，打擊樂演出等節目。值得一提的是，「總爺親子午野餐」設有寵物認養攤位，只要你/妳年滿18歲、攜帶身分證，來到現場符合注意事項，填寫認養申請書，即可辦理寵物登記。